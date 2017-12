Siemens kann noch andere Schlagzeilen schreiben als zu seinem Jobabbau! Die Rede ist hier von dem Plan, die Sparte Medizintechnik mit Namen Healthineers an die Börse zu bringen. Der Markt ist einigermaßen verzückt davon. DiesesInitial Public Offering (IPO) wäre ein überzeugender Schritt in die richtige Richtung, um Siemens für künftige Aufgaben und Herausforderungen flottzumachen. Hinzu kommt, dass die Börsianer schon länger monieren, Siemens Zahlen seien nicht transparent genug. Und das, obwohl der Konzern bei Vorlage seiner Quartalszahlen stets nach Sparten unterscheidet. Indes kann nicht bestritten werden, dass mit der Entlassung von Healthineers an die Börse der Wertansatz des Mutterkonzerns selbst transparenter wird. Freilich:Niemand kann derzeit sagen, welche Börsenbewertung dieser Konzern-Teil hätte. Die Rede ist zunächst von rd. 40 Mrd. €. 10 bis 25 % der künftigen Dividendenpapiere sollen an den Markt kommen. Wann genau, ist ungewiss, aber es soll 2018 passieren. Dann werden wir uns Siemens wieder vornehmen!



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 50 vom 13.12.2017.



