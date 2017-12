Meine Privaten Finanzen - Ausblick 2018

Was sich bei Versicherungen, Fonds und in der Vorsorge ändert. Was es zu beachten gilt. Wo Handlungsaufforderungen bestehen.

Bis zum Jahreswechsel sind es zwar noch einige Tage, aber bei den privaten Finanzen kann und muss man bereits frühzeitig die Weichen stellen. Wie jedes Jahr ergeben sich auch 2018 zahlreiche Veränderungen, die wir bereits jetzt beleuchten wollen. Auf diese Weise können Sie schon frühzeitig reagieren.

Mehr Riester-Förderung

Wer einen Riester-Vertrag abgeschlossen hat, darf sich freuen: Ab 2018 steigt die Grundzulage von 154 Euro auf 175 Euro. Die Kinderzulage bleibt dagegen unverändert bei 185 bzw. 300 Euro (je nach Alter). Praktisch bedeutet die Erhöhung der Grundzulage, dass Riester-Versicherte künftig einen geringeren Beitrag einzahlen müssen, um Anspruch auf die vollen Zulagen zu haben. Diese erhalten Sie, wenn Sie vier Prozent des Vorjahresbruttoeinkommens (mind. 60 Euro) einzahlen.

Ein Beispiel: Bei einem Vorjahresbruttoeinkommen von 40.000 Euro müssten insgesamt 1.600 Euro in einen Riester-Vertrag eingezahlt werden, um die vollen Riester-Zulagen zu erhalten. Von diesem Betrag ist aber noch die Grundzulage abzuziehen. Das heißt: Statt 1.600 Euro müssen nur 1.446 Euro eingezahlt werden. Ab 2018 sinkt dieser Eigenanteil nun auf 1.425 Euro.

Wichtig: Die Förderung können Sie ganz einfach per Dauerzulagenantrag bei Ihrem Versicherer erhalten oder Sie stellen den Antrag Jahr für Jahr neu. Das ist auch für zwei Jahre rückwirkend möglich. Somit können Sie bis zum 31. Dezember 2017 die Zulagenanträge für die Jahre 2015 und 2016 stellen. Überprüfen Sie auch bei einem Dauerzulagenantrag jedes Jahr die Bescheinigung Ihres Anbieters und klären Sie folgende Fragen: Sind darin alle Kinderzulagen aufgeführt? Stimmen die angegebenen Beitragssummen mit der tatsächlich geleisteten Höhe überein? Wurden die Zulagen korrekt berechnet?

Tipp: Berufseinsteiger, die einen Riester-Vertrag abschließen, bevor Sie das 25. Lebensjahr vollendet haben, erhalten einen einmaligen Berufseinsteigerbonus von 200 Euro.

Mehr Steuervorteile mit Rürup

Über den Sinn und Unsinn von staatlich geförderten Rentenversicherungen lassen sich ganze Bücher füllen. Tatsache ist: Jeder muss eigenverantwortlich etwas tun. Selbstständige werden hierbei durch die Basis-Rente bzw. Rürup-Rente und entsprechende Steuervergünstigungen unterstützt. 2018 erhöht sich diese Förderung turnusgemäß weiter.

