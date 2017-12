DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik weiter gestrafft und den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent erhöht. Der Offenmarktausschuss (FOMC) beschloss die Zinserhöhung mit zwei Gegenstimmen. Die US-Währungshüter hielten zugleich an ihrem projizierten Zinspfad fest: Für 2018 werden weiter drei Schritte und für 2019 und 2020 je zwei Schritte in Aussicht gestellt. Das größte Problem, vor dem die US-Währungshüter derzeit stehen, ist der nach wie vor geringe Inflationsdruck, der weitere Zinserhöhungen im nächsten Jahr schwierig machen könnte. Fed-Chefin Janet Yellen sagte, "ich glaube immer noch, dass sich die überraschende Schwäche der Inflation als vorübergehend herausstellen wird." Sie rechne mit einer Stabilisierung der Inflation in den nächsten Jahren. Allerdings sei "das Verständnis der Faktoren, die die Inflation bestimmten, nicht perfekt". Die Fed erhöhte ihre Prognosen für das gesamtwirtschaftliche Wachstum und erklärte, sie werde die Zinsen weiter erhöhen, sollte sich die Wirtschaft entlang ihrer Projektionen entwickeln. "Die erhöhten Wachstumsprognosen sollten allerdings nicht als Reaktion auf die erwarteten Wirkungen der US-Steuerreform gesehen werden", sagte Yellen.

TAGESTHEMA

Der EZB-Rat dürfte seine Geldpolitik unverändert lassen. Er hatte erst am 26. Oktober beschlossen, die Anleihekäufe ab 2018 bei auf 30 Milliarden Euro halbiertem Monatsvolumen bis Ende September fortzusetzen. Zudem wurde eine Fortführung der Vollzuteilung bei den Refinanzierungsgeschäften für Banken bis Ende 2019 verlängert. Noch ist nicht klar, welchen Anteil die einzelnen Wertpapiergattungen an der Halbierung des Kaufvolumens haben werden. Beobachter glauben jedoch nicht, dass Draghi an diesem Donnerstag quantitative Aussagen machen wird. Immerhin herrscht Einigkeit darüber, dass ab dem Jahreswechsel im APP-Ankaufprogramm Unternehmensanleihen eine prominentere Rolle spielen werden und Staatsanleihen eine geringere als zuvor. Zu erwarten sind EZB-Stabsprojektion zu Wachstum und Inflation. Volkswirte gehen davon aus, dass die Wachstumsprognosen für dieses und nächstes Jahr etwas angehoben werden. Die Inflationsprognose für 2018 könnte dagegen leicht gesenkt werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:15 DE/Bertrandt AG, Jahresergebnis

11:00 DE/KWS Saat SE, HV

22:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- NL/Airbus Group, Aufsichtsratssitzung

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,9 zuvor: 60,4 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,1 zuvor: 57,7 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,8 zuvor: 54,3 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,1 zuvor: 62,5 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 56,2 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,9 zuvor: 60,1 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 57,3 zuvor: 57,5 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,50% -US 14:30 Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 236.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 zuvor: 54,5 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,8 zuvor: 53,9 16:00 Lagerbestände Oktober PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 Auktion 5,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2032 im Gesamtvolumen von 3 bis 4 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.669,20 0,00 Nikkei-225 22.694,45 -0,28 Schanghai-Composite 3.287,59 -0,47 DAX 13.125,64 -0,44 DAX-Future 13.085,00 -0,77 XDAX 13.084,70 -0,77 MDAX 26.182,94 -0,38 TecDAX 2.536,11 0,75 EuroStoxx50 3.581,75 -0,52 Stoxx50 3.204,56 -0,14 Dow-Jones 24.585,43 0,33 S&P-500-Index 2.662,85 -0,05 Nasdaq-Comp. 6.875,80 0,20 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,44 +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem schwachen Start rechnen Börsianer am Mittwoch an Europas Aktienmärkten. Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank herrsche ein wenig Unsicherheit. Positiv seien aber weitere Fortschritte bei der US-Steuerreform. Dazu kommen am Donnerstag weitere Notenbanksitzungen und eine Flut von Konjunkturdaten.

Rückblick: Etwas leichter - Die Stimmung an den Börsen wurde von den Versorgeraktien belastet und vonSorgen um die politische Entwicklung in Italien. Im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung agierten die Anleger daneben generell vorsichtig. Mehrere Medien berichteten, dass die Parlamentswahlen am 4. März statt im Mai stattfinden sollen. Aktuelle Umfragen deuten auf eine sehr schwierige Regierungsbildung hin. Zudem liegt die Protestpartei "Fünf Sterne" in Umfragen vorn. Neben italienischen Aktien zeigten sich auch Rentenpapiere mit deutlichen Abgaben. BPER Banca stürzten um 6,3 Prozent ab, UBI Banca um 4,1 Prozent, Unicredit um 4,7 und Banco BPM um 4,5 Prozent. Der FTSE-MIB büßte 1,4 Prozent ein. Nach einer Gewinnwarnung brache der Innogy-Kurs um 13,2 Prozent ein und riss den der Muttergesellschaft RWE um 13,1 Prozent mit nach unten - obwohl RWE die Prognose bekräftigt hatte. Eon verloren im Fahrwasser 4,9 Prozent. Der europäische Versorgersektor büßte als Schlusslicht 2,4 Prozent ein. Inditex legten dagegen um 1,7 Prozent zu. Die Bekleidungskette hatte mit steigenden Einnahmen auch mehr verdient.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Lufthansa zeigten sich nur kurz davon beeindruckt, dass der Verkauf von Niki aus der Insolvenzmasse von Air Berlin geplatzt ist. Die Aktie schloss 1,0 Prozent höher. Verzögerungen bei der Ausführung von Aufträgen durchkreuzen die Ziele von Compugroup für dieses Jahr. Compugroup gaben um 1,1 Prozent nach. Steinhoff waren wieder auf dem Weg nach unten und knickten im ZUge des Bilanzmanipulierungsskandals um 11,7 Prozent ein. Wirecard will seinen operativen Gewinn im kommenden Jahr erneut kräftig steigern. Der Wert zog um 2,7 Prozent an. Bereits zum wiederholten Mal hat Süss Microtec in diesem Jahr den Ausblick angehoben, was Anleger mit einem Aufschlag für Aktie von 6,4 Prozent quittierten. In der dritten Reihe gewannen SFC Energy 2,4 Prozent. Das Unternehmen hatte einen Großauftrag von der Bundeswehr erhalten. Für PVA Tepla ging es um gut 10 Prozent nach oben, auch hier half ein Großauftrag.

XETRA-NACHBÖRSE

Steinhoff setzten ihre Talfahrt fort und verloren über 15 Prozent, nachdem das Unternehmen eingeräumt hatte, auch die Bilanz für das 2016 beendete Geschäftsjahr überprüfen zu müssen. RWE machten dagegen nach dem Kurssturz im regulären Geschäft wieder etwas Boden gut und gewannen 1 Prozent.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Zwar erreichten Dow und S&P-500 im frühen Handel neue Rekordstände, doch bröckelten die Gewinne wieder ab, nachdem Zinserhöhung und -pfad der US-Notenbank wie erwartet ausgefallen waren. Die vorbörslich veröffentlichten Erzeugerpreise zeugten von geringem Inflationsdruck und hatten erneut leichte Zweifel am Zinserhöhungstempo der US-Notenbanker geschürt. Unter den Einzelaktien haussierten Finisar um fast 23 Prozent. Apple unterstützt die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten seines Partners mit 390 Millionen US-Dollar. Apple gewannen 0,3 Prozent. Western Digital legten um 2,3 Prozent zu. Toshiba und Western Digital wollen ihren Streit über Toshibas geplanten Verkauf seiner Speicherchipsparte beilegen. Verifone Systems verloren 3,8 Prozent. Zwar fielen die Geschäftszahlen des Anbieters von Zahlungssystemen für das vierte Quartal leicht über den Erwartungen aus, doch der Ausblick auf die erste Periode und das Gesamtjahr enttäuschte. Eli Lilly stiegen um 1,4 Prozent. Der Pharmahersteller überzeugte mit dem Ausblick auf das kommende Jahr.

Am Rentenmarkt spekulierten Anleger darauf, dass die Fed ihr avisiertes Zinserhöhungstempo wegen der beharrlich niedrigen Inflation womöglich nicht umsetzen wird. Die Notierungen zogen mit den Verbraucherpreisdaten deutlich an und bauten nach dem Fed-Zinsentscheid die Gewinne aus.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.29 Uhr EUR/USD 1,1822 -0,0% 1,1825 1,1765 EUR/JPY 133,20 -0,0% 133,26 133,04 EUR/CHF 1,1644 -0,2% 1,1664 1,1638 GBP/EUR 1,1358 +0,0% 1,1342 1,1361 USD/JPY 112,67 -0,0% 112,69 113,08 GBP/USD 1,3427 +0,1% 1,3410 1,3366 Bitcoin BTC/USD 16.104,68 -1,5% 16.345,24 16.776,69

Der Dollar geriet mit den mauen US-Inflationsdaten leicht unter Druck und erhielt mit den Fed-Aussagen am Abend einen weiteren Dämpfer. Am Markt wird vielfach 2018 wegen der zu niedrigen Inflation nur auf zwei Zinserhöhungen gesetzt, während die Fed bei ihren avisierten drei Erhöhungen blieb - in ERwartung, dass die Inflation anziehen wird. Der Euro stieg wieder über 1,18 Dollar nach einem Tagestief bei 1,1729. Im späten US-Handel ging die Gemeinschaftswährung mit etwa 1,1820 Dollar um.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,70 56,6 +0,2% 0,10 -0,5% Brent/ICE 62,79 62,44 +0,6% 0,35 +7,1%

Die Ölpreise nahmen nach einer zwischenzeitlichen Erholung ihre Talfahrt wieder auf. Zwar wies die US-Regierung einen überraschend deutlichen Abbau ihrer Ölvorräte aus, doch bestätigten die offiziellen Daten nur die Entwicklung, die der US-Branchenverband American Petroleum Institute (API) schon am Vorabend gemeldet hatte. Außerdem ging aus den Regierungsdaten auch hervor, dass Benzinvorräte und Ölförderung in den USA gestiegen sind.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,65 1.255,70 +0,2% +1,95 +9,2% Silber (Spot) 16,09 16,08 +0,1% +0,01 +1,0% Platin (Spot) 888,90 887,50 +0,2% +1,40 -1,6% Kupfer-Future 3,02 3,03 -0,4% -0,01 +19,5%

Der Goldpreis drehte mit den US-Preisdaten ins Plus und baute nach den Fed-Kommentaren seine Gewinne aus. Die Feinunze eroberte die Marke von 1.250 Dollar zurück und zeigte sich im elektronischen Handel 0,9 Prozent höher bei 1.255 Dollar. Beobachter begründeten dies damit, dass die Fed kein aggressiveres Vorgehen signalisiert habe als ohnehin erwartet. Davon dürfte sie die nach wie vor niedrige Inflation abhalten. Auch der Umstand, dass die Entscheidung für die jüngste Zinserhöhung nicht einstimmig gefallen sei, spreche gegen eine allzu forsche geldpolitische Straffung. Gold, das keine Zinsen abwirft, würde bei steigenden Zinsen an Attraktivität verlieren.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Vor dem EU-Gipfel in Brüssel hat Großbritanniens Premierministerin Theresa May eine wichtige Brexit-Abstimmung im britischen Parlament verloren. Mit knapper Mehrheit votierten die Abgeordneten für einen Gesetzeszusatz, wonach jegliche Brexit-Vereinbarung mit der EU vom Parlament gebilligt werden muss.

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Notenbank hat ihre kurzfristigen Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Damit strafft sie ihre Geldpolitik, nur wenige Stunden nach der jüngsten Zinserhöhung der US-Notenbank. Die People's Bank of China (PBoC) hob den Zins für sogenannte Reverse-Repo-Geschäfte mit einer Laufzeit von sieben und 28 Tagen um jeweils 0,05 Prozentpunkte an.

KONJUNKTUR CHINA

Das Wachstum der Industrieproduktion in China hat sich im November den zweiten Monat in Folge abgeschwächt. Die industrielle Wertschöpfung weitete sich um 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus und entsprach damit der Prognose von Volkswirten. Im Oktober betrug das Wachstum 6,2 Prozent. Die Anlageinvestitionen in den Städten legten von Januar bis November um 7,2 Prozent und traf damit ebenfalls die Prognose der Ökonomen. Der Einzelhandelsumsatz wuchs im November um 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als im Oktober mit 10 Prozent. Ökonomen hatten hier mit einem Anstieg um 10,3 Prozent gerechnet.

POLITIK EU

Griechenland hat EU-Ratspräsident Donald Tusk für dessen Abrücken von den in der Europäischen Union beschlossenen Flüchtlingsquoten kritisiert. Tusks Einlassungen zur Flüchtlingsfrage seien "planlos, fehl am Platz und sinnlos", sagte Ministerpräsident Alexis Tsipras. Bei dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel soll unter anderem über die europäische Flüchtlingspolitik diskutiert werden.

STEUERREFOM USA

Die US-Republikaner aus Repräsentantenhaus und Senat haben sich auf einen gemeinsamen Gesetzesentwurf für die Steuerrefom geeinigt. Die vollständigen Einzelheiten sollen im Laufe dieser Woche bekannt gegeben werden, und die Abstimmungen werden für die nächste Woche angesetzt. Der Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer soll von 39,6 auf 37,0 Prozent sinken, sagte eine Person, die mit dem Entwurf vertraut ist. Die Körperschaftssteuer würde 21 Prozent betragen und 2018 in Kraft treten. Das ist höher als die 20 Prozent, die die Republikaner anfänglich versprochen hatten.

AUTOMOBILINDUSTRIE

Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht hat Klagen der Deutschen Umwelthilfe gegen das Kraftfahrtbundesamt abgewiesen. Die Deutsche Umwelthilfe hatte sich mit ihren Klagen gegen das ihrer Auffassung nach unzureichende Vorgehen des Kraftfahrtbundesamtes gegen den Betrieb unzulässiger Abschalteinrichtungen für die Abgasreinigung bei den betroffenen Dieselfahrzeugen der Hersteller Volkswagen und Opel gewandt. Das Verwaltungsgericht sah die Klagen jedoch als unzulässig an.

HOCHTIEF

Die australische Hochtief-Tochter Cimic erneuert ihr Aktienrückkaufprogramm. Bis zu 10 Prozent der eigenen Aktien sollen in den kommenden zwölf Monaten zurückerworben werden.

STEINHOFF

muss auch die Bilanz für das 2016 beendete Geschäftsjahr überprüfen. Erst vor gut einer Woche hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass neue Informationen über Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung bekanntgeworden seien, die weitere Untersuchungen erforderten. Steinhoff hatte daher die Vorlage seines Konzernabschlusses auf unbestimmte Zeit verschoben.

FINTECH

Bank Morgan Stanley & Co beteiligt sich am Finanztechnologieanbieter Fintech. Es sei eine Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 700.000 Aktien beschlossen worden, teilte das Unternehmen mit.

TUI

Der Aufsichtsrat hat die Verträge der Vorstandsmitglieder Elke Eller und David Burling vorzeitig verlängert.

LAFARGHOLCIM

hat die Übernahmegespräche mit Pretoria Portland Cement (PPC) beendet. Lafargeholcim hatte Ende Oktober über die Übernahmeverhandlungen informiert, damals aber bereits darauf hingewiesen, dass es keine Garantie für einen erfolgreichen Abschluss gebe.

NIKI

Nach dem Rückzieher der Deutschen Lufthansa von der Übernahme des Ferienfliegers Niki von der zahlungsunfähigen Air Berlin hat die österreichische Fluggesellschaft Insolvenz angemeldet.

UBS

Der ehemalige Commerzbank-Chef Martin Blessing wird künftig bei der UBS eine neue Position bekleiden. Blessing, zurzeit President Personal & Corporate Banking und President UBS Switzerland, soll President Wealth Management werden.

WALT DISNEY / 21st CENTURY FOX

Walt Disney steht kurz vor der Übernahme großer Teile des Medienkonzerns 21st Century Fox. Eine Transaktion werde noch am Donnerstag erwartet und werde ein Volumen von 60 Milliarden US-Dollar inklusive Verbindlichkeiten haben, berichten mehrere Informanten. Insgesamt bewerte die Disney-Offerte 21st Century Fox mit etwa 40 Dollar je Aktie. Da aber nur die Teilübernahme geplant sei, wolle der Unterhaltungskonzern 28 bis 29 Dollar je Aktie zahlen. Beglichen werden soll die Transaktion mit Disney-Aktien, so dass die bisherigen Aktionäre von 21st Century Fox künftig etwa ein Viertel des Disney-Konzerns halten sollen.

