Die Ungerechtigkeit setzt sich fort: Seit den 1980er Jahren geht der größte Teil des Wohlstandsgewinns an die reichsten Menschen der Welt. Die ärmere Bevölkerung profitiert kaum, zeigt eine Studie von Thomas Piketty.

Die Reichen werden immer reicher, die Armen bleiben arm. Mit dieser These seines Buches "Kapital im 21. Jahrhundert" wurde der französische Ökonom Thomas Piketty vor drei Jahren weltberühmt und für seine Zuspitzung "Kapitalrendite schlägt Arbeitslohn" von anderen Ökonomen heftig kritisiert. Jetzt legt er mit einer internationalen Forschergruppe nach: An diesem Donnerstag präsentieren er und sein Kollege Gabriel Zucman in Paris den "Welt-Ungleichheitsreport 2018".

Mit dem Ergebnis: Die Ungleichheit zwischen reich und arm hat weltweit seit den 1980er Jahren zugenommen. Überall sichert sich das reichste eine Prozent einen großen Teil des Nationaleinkommens; während der Anteil der ärmeren Bevölkerungshälfte sinkt.

Trotzdem ist Ungleichheit kein Schicksal, betonen die Ökonomen: "Es kommt auf die Politik und auf die Institutionen an." Denn die Staaten unterscheiden sich sehr stark darin, wie gut es den Reichsten gelingt, sich einen hohen Anteil am jeweiligen Nationaleinkommen zu sichern: Die reichsten zehn Prozent verfügten 2016 in Europa über 37 Prozent, in China über 41 Prozent, in USA und Kanada über 47 Prozent, in Indien über 55 Prozent, und im Mittleren Osten gar über 61 Prozent des nationalen Einkommens.

Der Ungleichheitsbericht wälzt Big Data: 19 Ökonomen und mehr als 100 Zuarbeitern trugen volkswirtschaftliche Daten über das Bruttoinlandsprodukt, Haushaltseinkommen, Einkommensteuern, Reichtums-Rankings und Sozialstudien ...

