Nach der Prozessumstellung an den asiatischen Produktionsstandorten Anfang 2017 erfolgt jetzt die Anpassung in Europa und im Laufe des Jahres in den amerikanischen Anlagen. Polyol ist neben Isocyanat das Ausgangsprodukt für Polyurethan-Schäumsysteme. Bei der Optimierung der Emissionen wurde die Reinigungs- und Veredelungsprozesse so verbessert, dass sich die mechanischen Eigenschaften des Materials in den folgenden Schäum- und Verarbeitungsschritten nicht verändern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...