Brighter AB hat sich für die eUICC-Lösungen von Arkessa entschieden, um die weltweite Markteinführung von Actiste zu unterstützen. Actiste ist eine mobile Gesundheitslösung zur Vereinfachung der Insulinbehandlung von Diabetes. Sie erfasst mithilfe eines vernetzten Geräts im Taschenformat persönliche Gesundheitsdaten, die zwischen den Patienten und dem medizinischem Fachpersonal ausgetauscht werden können.



Actiste wird als Dienstleistung sowohl für Verbraucher als auch für den Gesundheitssektor auf der ganzen Welt vermarktet und verkauft. Die Flexibilität, die eUICC bietet, ist entscheidend für die Vereinfachung der Markteinführungsstrategie und des Kundenerlebnisses, indem sie eine sofort einsatzbereite Konnektivität sicherstellt, die gleichzeitig lokalisiert wird.



Die Fähigkeit, Konnektivität und persönliche Daten zu sichern und zu lokalisieren, ist eine grundlegende Voraussetzung für Regierungen und Verbraucher, insbesondere im Gesundheitswesen. So rückt beispielsweise in Europa der Termin Mai 2018 für die Einhaltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) immer näher. Gemäß dieser Verordnung müssen Organisationen dokumentieren und melden, wo sich ihre Daten befinden, wie sie erfasst und gespeichert werden und wer auf sie zugreifen kann, und zwar während der Übertragung und während der Speicherung. Das ist natürlich nicht nur in Europa der Fall.



Die eUICC-Lösung (http://www.arkessa.com/euicc), die über die Multi-Netzwerk-MVNO-Plattform von Arkessa bereitgestellt wird, ermöglicht Organisationen die Kontrolle darüber, welche Mobilfunknetze für die Datenkommunikation verwendet werden. Sie wird außerdem dazu beitragen, Strategien der Datenhoheit zu untermauern und wirtschaftliche sowie technische Flexibilität zu gewährleisten.



- Wir werden die MVNO-Fähigkeiten von Arkessa nutzen, die durch die Geräteverbindungsplattform von Ericsson und die On Demand Connectivity (ODC) (http://www.gemalto.com/mobile/networks/on-demand- connectivity)-Lösung von Gemalto unterstützt werden, um ein globales Roaming-Profil für Standard- und Backup-Konnektivität als verwaltete Dienstebene über die lokalen Mobilfunknetzbetreiber zu integrieren, die Brighter als lokale Partner auswählen kann. Darüber hinaus ermöglichen uns die Fernverwaltungsdienste rund um Gemaltos eSIM die Lokalisierung oder Anpassung der Konnektivitätsdienste entsprechend den lokalen Vorschriften sowie den geografischen und kommerziellen Anforderungen vor Ort. Dank dieser Gewissheit kann sich Brighter auf das konzentrieren, was wir am besten können, nämlich die mobile Gesundheitsversorgung, sagt Henrik Norström, COO bei Brighter.



- Diabetes ist ein ernsthaftes und eskalierendes Problem für die Gesellschaft. Die Weltgesundheitsorganisation prognostiziert, dass Diabetes bis zum Jahr 2030 eine der Haupttodesursachen sein wird. Die Kosten für die Behandlung von Diabetes übersteigen bereits 670 Mrd. US-Dollar pro Jahr. Brighter ist hervorragend positioniert, um mit seinem Produkt Actiste eine positive Wirkung zu erzielen, und wir freuen uns, dass wir ihre globale Ausbreitung ermöglichen und eine weitere Arkessa-eUICC-Lösung einsetzen können, sagt Andrew Orrock, CEO von Arkessa.



- Wir sind froh darüber, dass unsere strategischen Engagements mit globalen bzw. internationalen OEMs zu Geschäftsvereinbarungen für unsere Partner im Betreibersektor führen, die "Connectivity Management as a Service" anbieten. Unsere Partnerschaft mit Brighter und führenden Telekommunikationsbetreibern wird zu einem besseren und effizienteren Gesundheitssektor führen, der sowohl den Patienten als auch der Gesellschaft zugutekommt. Menschen, in diesem Fall Patienten mit Diabetes, erhalten damit die Möglichkeit, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden besser im Griff zu behalten, sagt Jeff Travers, Leiter des IoT-Connectivity Management bei Ericsson.



- Die Technologie revolutioniert die Art und Weise, wie wir das Gesundheitswesen managen, insbesondere für Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes. Es wird damit gerechnet, dass es bis zum Jahr 2021 50 Millionen angeschlossene Gesundheitseinrichtungen geben wird, angetrieben durch die Masseneinführung des Internet der Dinge. Das sichere Sammeln, Austauschen und Speichern von Daten ist ein wichtiger Bestandteil, um Patienten die Kontrolle über ihre eigenen Medikamente zu ermöglichen und den Austausch mit dem Gesundheitspersonal zu vereinfachen. Mit der eSIM (http://www.gemalto.com/iot/consumer-electronics/embedded-sim-uicc)- und ODC-Plattform von Gemalto bieten wir die effizienteste Lösung für eine einfache und zuverlässige Kommunikation, um Patienten durch die die beste Konnektivität größtmöglichen Nutzen zu bieten, sagt Benoit Jouffrey, Vice President of Connectivity and Embedded Solutions bei Gemalto.



Informationen zu Brighter AB (publ)



"Driving Behavioral Change in Healthcare!



Brighter ist ein Unternehmen mit Sitz in Schweden, das aus einem einzigartigen IP-Portfolio intelligente Lösungen für eines der gravierendsten Gesundheitsprobleme entwickelt: die Veränderung des Patientenverhaltens. Chronische Krankheiten wie Diabetes nehmen rapide zu und verursachen weltweit einen steigenden Anteil an den Gesundheitskosten. Das Geschäftsmodell und die vielseitige Marktplattform von Brighter - The Benefit Loop - basiert auf der Tatsache, dass viele Spezialinteressen Wert füreinander schaffen. Durch den verbesserten Zugang zu korrekten Gesundheitsdaten schafft Brighter einen Mehrwert für alle Beteiligten in der Versorgungskette: Patienten und deren Angehörige, Gesundheitsdienstleister, die Forschung, die Pharmaindustrie und die Gesellschaft. http://www.brighter.se



Informationen zu Actiste



Die Lösung Actiste® von Brighter übernimmt den Großteil der Selbstüberwachung und -Behandlung von mit Insulin behandeltem Diabetes in einem einzigen, einfach zu bedienenden Gerät. Die Messungen des Glukosespiegels, die Insulininjektionen, die automatische Protokollierung und die zeitliche Abstimmung aller Aktivitäten erfolgen in einer einzigen Einheit. Wenn Actiste über eine autonome und sichere mobile Verbindung verbunden ist, können die Informationen automatisch über "The Benefit Loop", den offenen cloudbasierten Dienst von Brighter, an ausgewählte Empfänger freigegeben werden. Mit diesem Dienst werden Daten gesammelt, verarbeitet und analysiert.



Verifizierte, von den Benutzern erzeugte Daten, wie z. B. Testergebnisse, können automatisch elektronisch an viele verschiedene Komponenten übertragen werden. Der Patient entscheidet, wann und wie die Daten freigegeben werden und wer darauf Zugriff hat. Mit "The Benefit Loop®" können mithilfe verschiedener Dienste Patienten mit chronischen Krankheiten dazu motiviert werden, ihr Verhalten zu ändern. Dies kann Leben retten, die Sorgen der Angehörigen verringern und enorme Ressourcen im Gesundheitswesen freisetzen. http://www.actiste.com



Informationen zu Arkessa



Arkessa ist ein führender M2M-Managed-Services-Provider, der das Internet der Dinge (IoT) einfacher und zukunftssicher macht. Arkessa verbindet IoT-Geräte und -Services mit dem IoT - unabhängig von Standort, Netzwerkbetreiber und Wireless-Technologie. http://www.arkessa.com/euicc



Informationen zu Ericsson



Ericsson bietet leistungsstarke Lösungen für Netzwerke, IT und Cloud sowie Medien. Das Unternehmen stellt Infrastruktur, Dienstleistungen und Software für die Telekommunikationsindustrie und andere Branchen zur Verfügung. Ericsson hat ca. 110.000 Mitarbeiter und Kunden in über 180 Ländern. http://www.ericsson.com/en/internet-of-things



