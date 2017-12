AIRBUS - Der Airbus-Vorstandschef Tom Enders soll im Mai 2019 nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen, heißt es in französischen Medien. Gleichzeitig könnte die Nummer zwei, der Franzose Fabrice Bregier, schon bald das Unternehmen verlassen. Neben den Korruptionsvorwürfen ist der Luft- und Raumfahrtkonzern nun auch mit einer Diskussion über seine Führungsspitze konfrontiert. (FAZ S. 22) FACEBOOK - EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat die Ankündigung von Facebook begrüßt, einen Teil seiner Werbeeinnahmen künftig dort zu verbuchen, wo sie auch tatsächlich herkommen. "Ich denke, das ist gut", sagte sie am Mittwoch, schließlich sei dies Ausdruck einer klaren Überlegung: "Wenn man Geschäfte in einem Land macht, sollte man auch die...

