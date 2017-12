CUPERTINO (IT-Times) - Der enorme Erfolg von Kryptowährungen zieht auch immer mehr Betrüger an, die versuchen mit gefälschten Apps und Webseiten an das digitale Geld anderer Leute zu kommen. Leidtragende sind oft gutgläubige Anwender, auch weil Sicherheitsmechanismen versagen. So hat es die Fake-Version...

Den vollständigen Artikel lesen ...