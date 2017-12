Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Chefin der US-Notenbank geht nicht davon aus, dass die Federal Reserve ihren Kurs nach ihrem Rücktritt Anfang kommenden Jahres stark ändern wird. All ihren Kollegen im Board der Federal Reserve sei daran gelegen, die Kernreformen beizubehalten, die zu einem stärkeren Finanzsystem geführt hätten, sagte Janet Yellen in ihrer vermutlich letzten Pressekonferenz als Chairwoman der Notenbank. "Ich habe bis jetzt nichts gesehen, was ich als signifikanten Unterschied bezeichnen würde." Vielmehr sehe sie ein "breites Bekenntnis" zu solchen "Kernreformen" wie Stresstests und höheren Kapitalanforderungen für Banken. Ihr designierter Nachfolger, der derzeitige Fed-Gouverneur Jerome Powell, wartet auf die Bestätigung seiner Nominierung als nächster Fed-Chairman durch den Senat. Yellens Rücktritt wird wirksam, sobald ihr Nachfolger vereidigt ist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:00 Oracle Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 236.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 zuvor: 54,5 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,8 zuvor: 53,9 16:00 Lagerbestände Oktober PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.669,20 +0,00% Nikkei-225 22.694,45 -0,28% Hang-Seng-Index 29.136,16 -0,29% Kospi 2.469,48 -0,45% Schanghai-Composite 3.292,16 -0,33% S&P/ASX 200 6.011,30 -0,17%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte zeigen sich nach der wie erwartet gekommenen Zinserhöhung der US-Notenbank insgesamt uneinheitlich. Dass die Kurse an manchen Plätzen im Verlauf leicht zurückgekommen sind, dafür sorgt eine etwas überraschende Zinserhöhung in China. Die chinesische Notenbank (PBoC) hat den Ausleihesatz für siebentägige Repogeschäfte um 5 Basispunkte angehoben. Daneben gibt es für die Akteure in China auch eine Reihe neuer Konjunkturdaten zu verarbeiten. Sie sorgen aber kaum für Impulse. Am meisten tut sich in Seoul. Dort zieht der Kospi um 1,2 Prozent an, wobei das Indexschwergewicht Samsung 1,4 Prozent zulegt. In Neuseeland legt das Marktbarometer ein halbes Prozent zu und markiert bereits das 45. Rekordhoch im laufenden Jahr. Laut Ökonomen zeigt die Zinserhöhung, was in nächster Zeit von der PBoC zu erwarten ist. Auf der Verliererseite in Tokio Aktien aus dem Bankensektor. Hintergrund seien etwas fallende Anleihezinsen wegen Sorgen über die anhaltende niedrige US-Inflation, die Zweifel wecke an den von der US-Notenbank für 2018 angekündigten weiteren drei Zinserhöhungen. Steigende Zinsen machen das traditionelle Bankengeschäft lukrativer. In Hongkong steigen die Kurse der Fluglinienaktien weiter. Sie profitierten von der Erwartung eines noch stärkeren internationalen Wachstums, heißt es. Großbritannien hatte im Wochenverlauf ein Abkommen mit China getroffen, wonach die Zahl der wöchentlichen Flüge zwischen beiden Ländern um 50 Prozent steigen soll. China Southern steigen um 3,8 Prozent, China Eastern um 4,3 Prozent und Air China um 3,4 Prozent. Am Devisenmarkt klettert der "Aussie" auf ein Einmonatshoch nach positiven Arbeitsmarktdaten.

US-NACHBÖRSE

Nordson wusste mit ihren nach der Schlussglocke vorgelegten Geschäftszahlen zu überzeugen. Das Unternehmen verbuchte einen 17-prozentigen Anstieg des EBITDA im vierten Quartal und stellte einen Umsatzzuwachs zwischen 30 und 34 Prozent für die erste Periode 2018 in Aussicht. Im Online-Handel der Nasdaq schnellte der Wert um 10,6 Prozent in die Höhe. Pier 1 Imports wies einen Nettogewinn je Schein aus, der mehr als halb so hoch wie im Vorjahr ausgefallen war. Das Unternehmen musste mehr Rabatte gewähren und litt unter den jüngsten Wirbelstürmen, weil Ladengeschäfte geschlossen blieben. Die Titel brachen um 24,7 Prozent ein. ABM Industries stürzten um 9,9 Prozent ab. Der Gebäudedienstleister hatte einen deutlichen Ergebnisrückgang für das abgelaufene Quartal per Ende Oktober ausgewiesen. 21st Century Fox kletterten um 1,9 Prozent. Laut Kreisen steht Walt Disney kurz vor einer Einigung zur Übernahme von Unternehmensteilen. Walt Disney legten um 0,3 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.585,43 0,33 80,63 24,40 S&P-500 2.662,85 -0,05 -1,26 18,94 Nasdaq-Comp. 6.875,80 0,20 13,48 27,73 Nasdaq-100 6.394,67 0,17 11,01 31,48 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 874 Mio 853 Mio Gewinner 1.661 1.354 Verlierer 1.308 1.616 Unverändert 130 120

Gut behauptet - Zwar erreichten Dow und S&P-500 im frühen Handel neue Rekordstände, doch bröckelten die Gewinne wieder ab, nachdem Zinserhöhung und -pfad der US-Notenbank wie erwartet ausgefallen waren. Die vorbörslich veröffentlichten Erzeugerpreise zeugten von geringem Inflationsdruck und hatten erneut leichte Zweifel am Zinserhöhungstempo der US-Notenbanker geschürt. Unter den Einzelaktien haussierten Finisar um fast 23 Prozent. Apple unterstützt die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten seines Partners mit 390 Millionen US-Dollar. Apple gewannen 0,3 Prozent. Western Digital legten um 2,3 Prozent zu. Toshiba und Western Digital wollen ihren Streit über Toshibas geplanten Verkauf seiner Speicherchipsparte beilegen. Verifone Systems verloren 3,8 Prozent. Zwar fielen die Geschäftszahlen des Anbieters von Zahlungssystemen für das vierte Quartal leicht über den Erwartungen aus, doch der Ausblick auf die erste Periode und das Gesamtjahr enttäuschte. Eli Lilly stiegen um 1,4 Prozent. Der Pharmahersteller überzeugte mit dem Ausblick auf das kommende Jahr.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,78 -4,9 1,83 57,6 5 Jahre 2,11 -6,0 2,17 18,6 7 Jahre 2,25 -6,5 2,32 0,4 10 Jahre 2,35 -6,1 2,41 -9,9 30 Jahre 2,73 -4,8 2,78 -33,9

Am Rentenmarkt spekulierten Anleger darauf, dass die Fed ihr avisiertes Zinserhöhungstempo wegen der beharrlich niedrigen Inflation womöglich nicht umsetzen wird. Die Notierungen zogen mit den Verbraucherpreisdaten deutlich an und bauten nach dem Fed-Zinsentscheid die Gewinne aus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1818 -0,1% 1,1825 1,1742 +12,4% EUR/JPY 133,21 -0,0% 133,26 133,18 +8,4% EUR/GBP 0,8800 -0,2% 0,8817 0,8811 +3,2% GBP/USD 1,3430 +0,1% 1,3410 1,3326 +8,8% USD/JPY 112,71 +0,0% 112,69 113,44 -3,6% USD/KRW 1088,20 +0,3% 1084,56 1092,03 -9,9% USD/CNY 6,6108 -0,1% 6,6174 6,6186 -4,8% USD/CNH 6,6107 -0,0% 6,6114 6,6235 -5,2% USD/HKD 7,8117 +0,1% 7,8046 7,8065 +0,7% AUD/USD 0,7661 +0,4% 0,7630 0,7564 +6,2% NZD/USD 0,7002 -0,2% 0,7017 0,6942 +0,8% Bitcoin BTC/USD 16.081,78 -1,61 14.392,62 16.655,41 1.618,05

Der Dollar geriet mit den mauen US-Inflationsdaten leicht unter Druck und erhielt mit den Fed-Aussagen am Abend einen weiteren Dämpfer. Am Markt wird vielfach 2018 wegen der zu niedrigen Inflation nur auf zwei Zinserhöhungen gesetzt, während die Fed bei ihren avisierten drei Erhöhungen blieb - in ERwartung, dass die Inflation anziehen wird. Der Euro stieg wieder über 1,18 Dollar nach einem Tagestief bei 1,1729. Im späten US-Handel ging die Gemeinschaftswährung mit etwa 1,1820 Dollar um.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,77 56,6 +0,3% 0,17 -0,4% Brent/ICE 62,87 62,44 +0,7% 0,43 +7,3%

Die Ölpreise nahmen nach einer zwischenzeitlichen Erholung ihre Talfahrt wieder auf. Zwar wies die US-Regierung einen überraschend deutlichen Abbau ihrer Ölvorräte aus, doch bestätigten die offiziellen Daten nur die Entwicklung, die der US-Branchenverband American Petroleum Institute (API) schon am Vorabend gemeldet hatte. Außerdem ging aus den Regierungsdaten auch hervor, dass Benzinvorräte und Ölförderung in den USA gestiegen sind.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,20 1.255,70 +0,0% +0,50 +9,1% Silber (Spot) 16,08 16,08 +0,0% +0,00 +1,0% Platin (Spot) 887,10 887,50 -0,0% -0,40 -1,8% Kupfer-Future 3,02 3,03 -0,4% -0,01 +19,5%

