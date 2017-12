The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AAK9 DZ BANK CLN E.9405 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UC04 DZ BANK IS.A820 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDC8 DZ BANK IS.A831 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JQ90 DEKA MTN SERIE 7575 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRA7 DEKA MTN SERIE 7576 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0N5V7 DEKA STUFENZINS ANL 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2NK3 LB.HESS.THR. IHS 17/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA US013716AQ81 RIO TINTO ALCAN 2031 BD00 BON USD N

CA XFRA US013716AW59 RIO TINTO ALCAN 2035 BD00 BON USD N

CA XFRA US9128283L27 US TREASURY 2020 BD00 BON USD N

CA XFRA US912828X398 US TREASURY 2022 BD00 BON USD N

CA XFRA USU8029KAH50 SANTANDER HLDGS USA 17/23 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1729059862 RAFFINER.HEIDE 17/22REG.S BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1734229203 PERSTORP HLDG 17/22 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA CA12675Q1019 C21 INVESTMENTS INC. EQ00 EQU EUR N

CA O3X4 XFRA CA6993552026 PARANA COPPER CORP. EQ00 EQU EUR N

CA SL51 XFRA CA8433032072 SOUTHERN LITHIUM CORP. EQ01 EQU EUR N

CA 13T XFRA CA88429G1028 37 CAPITAL INC. EQ01 EQU EUR N

CA F751 XFRA DE000ETF7516 COMST.A.D.DIV.PL.UC.ETF R EQ01 EQU EUR Y

CA EUNU XFRA IE00B3F81409 ISHSIII-GL.AGGR.BD DL DIS EQ01 EQU EUR Y

CA EUNA XFRA IE00BDBRDM35 ISHSIII-GL.AGGR.BD EOAH EQ01 EQU EUR Y

CA 8GG XFRA IT0005282725 GAMENET GROUP S.P.A. EQ01 EQU EUR N

CA 4OD XFRA US6760791060 ODONATE TRERAPEUT. DL-,01 EQ01 EQU EUR N