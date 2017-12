The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DZ1J220 DZ BANK CLN E.8683 GS BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JQC6 DZ BANK IS.C29 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1KF30 DZ BANK CLN E.8826 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WGZ2DR9 DZ BANK IS.A545 BD01 BON EUR N

CA 2SGD XFRA FR0011374198 SOC.GEN.SFH 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0860561199 ASIAN DEV. BK 12/17 MTN BD01 BON TRY N

CA CARB XFRA XS0866278921 CARREFOUR 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA SGEE XFRA XS0336598064 STE GENERALE 07/UND. FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0982711045 EMPARK FDG 13/19 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1000742145 LLOYDS BANK 13/17 MTN BD02 BON BRL N

CA GGW4 XFRA LU0123374935 SAUREN GLOBAL CHAMPIONS A FD00 EQU EUR N

CA CR4A XFRA LU0130190969 CSIF5-CS BIOTECH INN.EQ.B FD00 EQU EUR N

CA GGW6 XFRA LU0318491874 SAUREN GLOBAL CHAMPIONS D FD00 EQU EUR N

CA JR6Q XFRA LU0318931358 JPM-E.M.S.C.JPMEMSC APADL FD00 EQU EUR N