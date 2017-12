FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.409 EUR

IS3L XFRA IE00BCRY6227 ISHSIV-DL ULTRASH.BD DL D 0.655 EUR

IS05 XFRA IE00BSKRJX20 ISHSIV-EO G.BD 20YT.D.EOD 0.028 EUR

IS04 XFRA IE00BSKRJZ44 ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D 0.053 EUR

IS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.507 EUR

IQQ1 XFRA IE0030974079 IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD 0.301 EUR

IQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.024 EUR

IQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 0.029 EUR

IQQV XFRA IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.049 EUR

IQQG XFRA IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.003 EUR

IQQA XFRA IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD 0.024 EUR

IQQP XFRA IE00B0M63284 IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD 0.067 EUR

IBCD XFRA IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.812 EUR

IBCS XFRA IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.359 EUR

IQQN XFRA IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.137 EUR

IQQU XFRA IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.034 EUR

IQQR XFRA IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.056 EUR

IQQC XFRA IE00B02KXK85 ISHS-CHINA LARGE CAP DL D 0.137 EUR

IQQB XFRA IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.009 EUR

IQQX XFRA IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.357 EUR

IQQF XFRA IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.038 EUR

IQQD XFRA IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.133 EUR

IQQ8 XFRA IE0004855221 IS FTSEOFIRST 80U.ETF EOD 0.054 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.418 EUR

XFRA MX0MGO0000H9 MEXICO 2029 0.191 EUR

FPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.111 EUR

US3 XFRA US2966891028 ESSENDANT INC. DL-10 0.119 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.009 EUR

FFC XFRA US67401P1084 OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01 0.106 EUR

W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.852 EUR

MQ3 XFRA CA57778L1031 MAXAR TECHNOLOGIES O.N. 0.245 EUR

L6U3 XFRA US70686R5000 PENDRELL CORP. DL-,01 10.495 EUR