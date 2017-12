FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LT6 XFRA US50575Q1022 LADENBURG THA.F. DL-,0001 0.009 EUR

NWZA XFRA US6680743050 NORTHWESTERN NEW DL-,01 0.447 EUR

1N4 XFRA US6475511001 NEW MOUNTAIN FINAN.DL-,01 0.290 EUR

2NI XFRA CA4609191032 INTERTAPE POLYMER GRP 0.119 EUR

22T XFRA US87244T1097 TICC CAPITAL CORP. DL-,01 0.170 EUR

8TC XFRA US87238Q1031 TCP CAPITAL CORP.DL -,001 0.307 EUR

XFRA MX0MGO000003 MEXICO 2023 0.180 EUR

D500 XFRA DE000A141DW0 SOURCE-S.S+P 500 DZ 0.079 EUR

XFRA MX0MGO0000B2 MEXICO 2036 0.225 EUR

XFRA MX0MGO0000D8 MEXICO 2027 0.168 EUR

XFRA MX0MGO0000G1 MEXICO 2018 0.191 EUR

XFRA MX0MGO0000J5 MEXICO 2038 0.191 EUR

XFRA MX0MGO0000L1 MEXICO 2020 0.180 EUR

9DG XFRA SE0006625471 DUSTIN GROUP (PUBL) SK 5 0.282 EUR

SNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.043 EUR

QDVP XFRA IE00BZ6V7883 ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD 0.060 EUR

SS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.119 EUR

27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC. 0.230 EUR

5WJ XFRA CA9307831052 WAJAX CORP. 0.166 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EUR

1M0 XFRA US4074971064 HAMILTON LANE INC DL-,001 0.149 EUR

8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 0.894 EUR

0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.179 EUR

0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.681 EUR

0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.179 EUR

XFRA MX0MGO0000N7 MEXICO 2021 0.146 EUR

XFRA MX0MGO0000P2 MEXICO 2031 0.174 EUR

XFRA MX0MGO0000Q0 MEXICO 2022 0.146 EUR

XFRA MX0MGO0000R8 MEXICO 2042 M 0.174 EUR

XFRA MX0MGO0000T4 MEXICO 2018 M 0.107 EUR

XFRA MX0MGO0000U2 MEXICO 2034 M 0.174 EUR

XFRA MX0MGO0000V0 MEXICO 2019 M 0.112 EUR

XFRA MX0MGO000078 MEXICO 2024 0.225 EUR

XFRA MX0MGO000102 MEXICO 2047 M 0.180 EUR

IS3K XFRA IE00BCRY6003 ISHSIV-DL S.D.H.Y.BD DL D 2.104 EUR