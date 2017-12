FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

39B XFRA CA0906971035 BIRCHCLIFF ENERGY LTD 0.017 EUR

BCE1 XFRA CA05534B7604 BCE INC. NEW 0.475 EUR

32V XFRA BMG9319H1025 VALIDUS HLDGS LTD DL -,1 0.324 EUR

RRJ XFRA BMG7496G1033 RENAISSANCERE HLDGS DL 1 0.276 EUR

CUBB XFRA BMG210901242 CHINA WAT.AFF.GRP NEW 0.009 EUR

CHJ XFRA BMG208741063 CHEN HSONG HLDGS HD-,10 0.003 EUR

C83 XFRA US13462K1097 CAMPING WORLD CL.A DL-,01 0.241 EUR

MG9 XFRA AU000000MTS0 METCASH LTD 0.039 EUR

8OM XFRA GB00BQVC8B38 OM ASSET MGMT DL -,001 0.077 EUR

I5M XFRA US46284V1017 IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 0.500 EUR

IUSA XFRA IE0031442068 ISHS-S+P 500 DL D 0.089 EUR

IQQE XFRA IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.033 EUR

IQQW XFRA IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.125 EUR

TDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.132 EUR

USI XFRA US90346E1038 US SILICA HLDGS INC.DL-01 0.053 EUR

TPT XFRA CA8787423034 TECK RESOURCES LTD. A 0.298 EUR

XLF XFRA BMG982941046 XL GROUP LTD DL -,01 0.187 EUR

HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.153 EUR

D9W XFRA US23334L1026 DSW INC. CLASS A 0.170 EUR

SIU XFRA US8603721015 STEWART INFO. SERV. DL 1 0.256 EUR

SGX1 XFRA US1281951046 CALATLANTIC GRP DL-,01 0.034 EUR

XMLP XFRA DE000A1XE2Q3 ETFS US EN.INF.MLP GO DZ 0.081 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.162 EUR

IEG8 XFRA LU0119216710 NN(L)-GL.SUST.EQU. PDIS 2.100 EUR

GAX XFRA US3614481030 GATX CORP. DL-,625 0.358 EUR

YC51 XFRA US35906A3068 FRONTIER COMMUNIC. DL-,25 0.511 EUR

MBF XFRA US55264U1088 MB FINANCIAL (NEW) DL-,01 0.179 EUR

WWFA XFRA US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01 0.102 EUR

FJJ1 XFRA DE0009805556 UNIIMMO: GLOBAL 0.500 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.053 EUR

IEGD XFRA LU0146258529 NN(L)-GL.HGH DIV. DEO 33.500 EUR

GGC XFRA US36174X1019 GGP INC. DL-,01 0.187 EUR

LDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.167 EUR

CBY XFRA US2036071064 COMMUNITY BK SYS DL 1 0.290 EUR

KK6 XFRA US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 0.128 EUR