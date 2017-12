FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.085 EUR

1JE XFRA CA48213W1014 JUST ENERGY GROUP 0.083 EUR

WJL XFRA CA7477131055 QUARTERHILL INC. 0.008 EUR

AJM XFRA US0326572072 ANALOGIC CORP. DL -,05 0.085 EUR

4GC XFRA US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI 0.239 EUR

LU94 XFRA LU0188853955 DJE REAL ESTATE INH P 0.106 EUR

FJJB XFRA DE0009805515 UNIIMMO: EUROPA 1.400 EUR

FJJA XFRA DE0009805507 UNIIMMO: DEUTSCHLAND 0.800 EUR

FMUC XFRA DE0009754119 MEAG PROINVEST 2.230 EUR

QDVQ XFRA IE00BYM31M36 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD 0.105 EUR

RYQ XFRA US75508B1044 RAYONIER ADV. MATERIALS 0.060 EUR

WTH XFRA US9818111026 WORTHINGTON INDS 0.179 EUR

WFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.051 EUR

VCX XFRA US92553P2011 VIACOM INC. B DL-,001 0.170 EUR

VCXA XFRA US92553P1021 VIACOM INC. A DL-,001 0.170 EUR

DIL1 XFRA US92552R4065 VIAD CORP. NEW DL 1,50 0.085 EUR

UVD XFRA US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 0.026 EUR

F1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.230 EUR

3U6 XFRA US9026811052 UGI CORP. 0.213 EUR

T70 XFRA US8946501009 TREDEGAR CORP. 0.094 EUR

TN8 XFRA US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 0.128 EUR

TXT XFRA US8832031012 TEXTRON INC. DL-,125 0.017 EUR

EMF XFRA US8801911012 TEMPLETON EM.MKT FD DL-01 0.212 EUR

TU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01 0.532 EUR

SA8A XFRA US83545G1022 SONIC AUTOMOTIVE A DL-,01 0.043 EUR

SVC XFRA US8175651046 SERVICE CORP. INTL DL 1 0.128 EUR

RN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.162 EUR

R2V XFRA US7580754023 REDWOOD TRUST DL-,01 0.239 EUR

RA6 XFRA US7549071030 RAYONIER INC. 0.213 EUR

RAX XFRA US75281A1097 RANGE RES CORP. DL-,01 0.017 EUR

PPY XFRA US7436061052 PROSPERITY BANCSHS DL 1 0.307 EUR

PY9 XFRA US73179P1066 POLYONE CORP. DL-,01 0.149 EUR

6OM XFRA US6907321029 OWENS + MINOR DL 2 0.219 EUR

UG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.491 EUR

NJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.232 EUR