FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UU4 XFRA LV0000100501 OLAINFARM

V4L XFRA KYG936361016 VINALAND LTD DL-,01

TBA XFRA ID1000094006 BUKIT ASAM TBK RP 100

MABB XFRA GB00B1FP6H53 MITCHELLS+BUT. LS-,085416

GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 10

T7V XFRA AU000000TTS5 TATTS GROUP LTD.

SL5 XFRA CA8433031082 SOUTHERN LITHIUM COR O.N.

A5G XFRA IE00BF0L3536 AIB GROUP PLC EO -,625

O3X3 XFRA CA6993551036 PARANA COPPER CORP.