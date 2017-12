FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag nach Handelsstart etwas gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,07 Prozent auf 163,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,31 Prozent.

Die erwartete Leitzinsanhebung in den USA am Vorabend drückte am deutschen Rentenmarkt nur moderat auf die Kurse. Im weiteren Tagesverlauf steht am Donnerstag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Experten rechnen allerdings mit einer unspektakulären Sitzung. "Die EZB hat in diesem Jahr alles gesagt und getan, was sie tun wollte", sagt Carsten Brzeski, Chefökonom der Direktbank ING-Diba. Insbesondere verweist der Experte auf die im Oktober beschlossene Halbierung ihrer Anleihekäufe. Am ehesten im Fokus dürften nun neue Prognosen zum Wachstum und zur Inflation stehen.

Außerdem stehen am Donnerstag weitere geldpolitische Beschlüsse in Großbritannien, in der Schweiz, in der Türkei und in Norwegen an. Daneben werden wichtige Stimmungsdaten im Euroraum und eine Reihe von Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht, darunter Zahlen zum Einzelhandel./tos/jha/

