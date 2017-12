Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Papiere des Baukonzerns Porr von 25,0 auf 27,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum lautet weiterhin "Hold".

Bei den Zahlen für das dritte Quartal 2017 konnte die Porr einen stabilen Vorsteuergewinn erzielen, schreibt das Analystenteam rund um Saravana Bala. Dies deute daraufhin, dass das Management nach der Gewinnwarnung im August in der Lage war, rasch Kosten zu reduzieren.

Die Unternehmensziele für das Gesamtjahr 2017 rücken damit in Reichweite, so die Experten. Überschattet werde dies jedoch von dem sich fortsetzenden Abbau des eingesetzten Kapitals (Working Capital). Zudem wurde das Ziel, eine Marge auf den Vorsteuergewinn von drei Prozent zuerreichen, auf die Geschäftsjahre 2019 und 2020 zurückverschoben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 2,06 Euro für 2017, sowie 2,43 bzw. 2,88 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,03 Euro für 2017, sowie 1,21 bzw. 1,44 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Mittwoch hatten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,35 Prozent bei 27,40 Euro geschlossen.

