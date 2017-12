In Berlin hat es am Donnerstagmorgen eine Razzia im Islamistenmileu gegeben, dabei wurden mehrere Personen festgenommen. Es gehe um "Ausreisen zum IS", teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mit.

Nach Informationen der B.Z. wurden am Donnerstagmorgen sieben Objekte durchsucht, darunter ein Hotel an der Budapester Straße. Die Festgenommenen sollen aus dem Umfeld des Attentäters vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, stammen. Sie waren vor Kurzem aus der Türkei und Syrien zurückgekehrt, schreibt die Zeitung auf ihrer Internetseite.