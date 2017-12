Online-Herrenmodehändler signiert mehrjährigen Vertrag, um Mode-Vorsprung zu halten

Radial, der Weltmarktführer im Bereich der Technologie und Betriebsdienstleistungen für den Omnichannel-Handel, gab heute den Abschluss einer Vertragsverlängerung mit dem in London ansässigen Herrenmode-Einzelhändler, The Idle Man, zur Unterstützung seiner internationalen Wachstums- und Explansionspläne bekannt. Die Verlängerung ist die Folge von Radials Kapazität zur schnellen Einführung von Lösungen für Auftragsabwicklung, internationalen Versand und den Kundenservice im Auftrag von The Idle Man, die Radial von seiner britischen Betriebszentrale in Manchester aus durchführt und in nur drei Monaten umsetzen konnte. Die Dienstleistungen von Radial haben die allgemeine Kundenzufriedenheit im Zuge der Ausweitung der internationalen Präsenz von The Idle Man verbessert.

The Idle Man wurde im Jahr 2014 von Oliver Tezcan gegründet, der zuvor bei Asos.com als Manager im Herrenmode-Einkauf tätig war und sollte die Lücke schließen, die große Einzelhändler im Bereich der modischen Herrenkleidung zu erschwinglichen Preisen hinterlassen haben. Mit schnellem Wachstum sowohl im In- als auch im Ausland entwickelte sich The Idle Man rasch zum drittgrößten Herrenmode-Anbieter im Vereinigten Königreich mit über 1,5 Millionen einzelnen Besuchen pro Monat. The Idle Man wählte Radial aufgrund seiner Erfahrungen auf internationalen Märkten und seiner Erfolgsbilanz bei der Unterstützung rasch wachsender Einzelhändler.

"Als junges Unternehmen stand The Idle Man vor einem ehrgeizigen Weg, um die schnelle Dynamik aufrechtzuerhalten, die es mit seiner internationalen Kundenbasis aufgebaut hatte", sagte Steven Birdsall, Chief Revenue Officer bei Radial. "Mit unseren Lösungen für globale Fulfilment-Dienstleistungen, Scale-up-Expertise und Kundenservice haben wir The Idle Man die Unterstützung gegeben, die das Unternehmen benötigte, um seinen grenzüberschreitenden Handel aufrecht zu erhalten und seine weltweiten Expansionspläne umzusetzen."

In seinen Bemühungen, neue Methoden zur Kontaktaufnahme und Interaktion mit seinen Kunden zu finden, hat The Idle Man unlängst Live Chat in sein Kundendienstangebot aufgenommen. Zwanzig Prozent aller Kontakte laufen jetzt über Live Chat, sodass Anfragen der Kunden binnen Minuten beim ersten Kontakt beantwortet werden können.

Radial bietet The Idle Man folgende Leistungen und Vorteile:

Radial erledigt sämtliche Aspekte der Auftragsabwicklung, einschließlich Eingang, Ausgang, Retouren, Verpackung und Mehrwertdienstleistungen, von seinen Lagern in Vereinigtem Königreich und Deutschland aus. Skalierbarkeit und Einzelhandelskompetenz: Mit über 1,2 Millionen Quadratmetern Raum weltweit für die Auftragsabwicklung und jahrzehntelanger einschlägiger Erfahrung verfügt Radial über die nötige Größe und Kompetenz, um das rasche Wachstum von The Idle Man zu unterstützen.

Mit über 1,2 Millionen Quadratmetern Raum weltweit für die Auftragsabwicklung und jahrzehntelanger einschlägiger Erfahrung verfügt Radial über die nötige Größe und Kompetenz, um das rasche Wachstum von The Idle Man zu unterstützen. Führende internationale Speditionstarife: The Idle Man profitiert von Radials ermäßigten Versandkosten und Verwaltungsdienstleistungen. Durch den Zugang zu über 70 globalen Spediteuren kann The Idle Man seine Kunden in über 200 Ländern weltweit erreichen.

The Idle Man profitiert von Radials ermäßigten Versandkosten und Verwaltungsdienstleistungen. Durch den Zugang zu über 70 globalen Spediteuren kann The Idle Man seine Kunden in über 200 Ländern weltweit erreichen. Mehrsprachige Kundenbetreuung: Dank spezifisch eingesetzten, mehrsprachigen Kundenservice-Mitarbeitern erhalten die Kunden von The Idle Man unabhängig von ihrem Standort den gleichen hervorragenden Kundendienst sowohl per E-Mail oder Telefon als auch über Live-Chat-Dienste.

"Radial hat bereits vom ersten Moment an verstanden, worum es bei uns geht und wie viel Leidenschaft wir für unsere Produkte und Kunden entwickeln", stellte Oliver Tezcan, Gründer und CEO von The Idle Man fest. "Radial hat es geschafft, unseren Betrieb auf eine höhere, ausgereiftere Ebene zu bringen, was wir zuvor vergeblich versucht hatten. Dies hat die Zufriedenheit unserer Kunden gesteigert, die jetzt schnellere Lieferzeiten, zuverlässigere Fulfilment-Verfahren und Call-Center-Dienstleistungen genießen, die nahtlos als Erweiterung unserer eigenen Dynamik funktionieren."

The Idle Man ist heute auf internationaler Ebene erfolgreich und versendet mittlerweile in über 200 Länder weltweit. Bei dieser Entwicklung wurde The Idle Man durch Radial mit Hilfe von Dienstleistungen des internationalen Versandmanagements und Initiativen unterstützt, die zur Steigerung der Effizienz und Kundenzufriedenheit in Märkten mit starker Nachfrage eingeführt wurden. Dazu gehört die Einführung eines Sammelretouren-Programms in Deutschland, im Rahmen dessen deutsche Kunden Waren im Inland an das Lager von Radial in Deutschland retournieren können, bevor sie dann zum Vereinigten Königreich zurückgesandt werden. Zusätzlich hat Radial The Idle Man bei seiner Expansion in den USA unterstützt, indem es dem Händler eine automatisierte Retourenlösung innerhalb der USA bereitstellte.

Weitere Informationen über die Lösungen von Radial entnehmen Sie bitte der The Idle Man Fallstudie:

Das ist Radial

Radial ist der Weltmarktführer im Bereich der Technologie und Betriebsdienstleistungen für den Omnichannel-Handel. Dank Radial können Marken und Händler die Erwartungen Ihrer Einzelhandelskunden übertreffen und dabei rentabel arbeiten. Radials technisch versierte, leistungsstarke Omnichannel-Lösungen verbinden Angebot und Nachfrage durch effiziente Abwicklungs- und Transportoptionen, intelligente Betrugsaufdeckungs-, Zahlungs- und Steuersysteme sowie personalisierte Kundenservicedienste. Hunderte von Händlern und Marken kooperieren vertrauensvoll mit Radial, um ihre Abwicklung nach dem Online-Kauf (Post-Click-Commerce) zu vereinfachen und ihre Kundenerfahrungen zu verbessern. Radial sorgt für die Flexibilität und Skalierbarkeit ihrer Logistikketten und optimiert, wie, wann und wo ein Bestellwunsch zur Lieferung wird. Erfahren Sie, wie wir mit Ihnen zusammenarbeiten: www.radial.com.

