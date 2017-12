Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH: Lars Hülsmann neuer Global Head of Business Development bei Kaiserwetter

Lars Hülsmann neuer Global Head of Business Development bei Kaiserwetter

- Erfahrener Banker und Manager verantwortet weltweiten Vertrieb der mehrfach ausgezeichneten Portfolio-Management-Plattform ARISTOTELES

- Kaiserwetter Energy Asset Management vereinbart weltweite Partnerschaft mit SAP

Hamburg, 14. Dezember 2017 - Das Hamburger Unternehmen Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH, ein unabhängiger Dienstleister für das Management von Wind- und Solarparks, hat sein Führungsteam mit einem international erfahrenen Banker und Manager erweitert. Seit Dezember ist Lars Hülsmann als Global Head of Business Development aktiv. "Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, Lars Hülsmann für Kaiserwetter zu gewinnen. Sein Know-how an der Schnittstelle zwischen Erneuerbaren Energien und dem Finanzsektor sowie seine Managementerfahrungen werden unserem Unternehmen wichtige Impulse für die weitere Entwicklung geben", sagt Hanno Schoklitsch, Geschäftsführer von Kaiserwetter.

Der studierte Betriebswirt Hülsmann begann seine berufliche Karriere im Firmenkundengeschäft der HypoVereinsbank, bevor er dort ins Investmentbanking wechselte. Später hatte er leitende Funktionen bei Dresdner Kleinwort Investment Bank in London inne. Anschließend war Hülsmann für unterschiedliche Banken, unter anderem für die Unicorn Investment Bank, Bahrain, und als selbständiger Berater mit dem Schwerpunkt Energie tätig. "Kaiserwetter hat mit seiner Portfolio-Management-Plattform ARISTOTELES ein Produkt im Köcher, das entscheidende Impulse im weltweiten Markt der Erneuerbaren Energien geben kann. Ich freue mich daher, das internationale Kaiserwetter-Team künftig mit meinen Erfahrungen und meinem Netzwerk zu unterstützen ", betont Hülsmann. Neben der Qualität hat ihn vor allem die Leistungsfähigkeit der digitalen Plattform überzeugt. Hülsmann: "Mit ARISTOTELES hat Kaiserwetter die Grundlage für national, wie auch international agierende Unternehmen geschaffen, rendite- und risikooptimiert in die Erneuerbare-Energien-Branche investieren zu können. Das ist einzigartig." Erst mit ARISTOTELES werde es Investoren ermöglicht, über eine einzige digitale Lösung die technischen wie finanzwirtschaftlichen Risiken ihrer Assets zu minimieren und die Erträge zu maximieren, sagte Hanno Schoklitsch ergänzend.

Kaiserwetter ist weltweiter OEM-Partner von SAP

Weitere Impulse für das Wachstum des eigenen Unternehmens erwartet Schoklitsch von der im Herbst dieses Jahres eingegangenen engen Kooperation mit dem Weltmarktführer SAP. "Ich finde es großartig ,dass SAP von der Leistungsfähigkeit Kaiserwetters im Bereich Internet of Things und Smart Data Analytics überzeugt ist. Denn genau dieses Know-how gab uns die Möglichkeit die OEM-Partnerschaft mit SAP zu begründen.", sagt Schoklitsch. SAP ist weltweiter Technologiepartner von Kaiserwetter für das globale Rollout von ARISTOTELES. Unter Einbeziehung des Internet of Things, Smart Data Analytics und Predictive Data Simulation wird dieser Prozess neue Maßstäbe im Portfoliomanagement von Erneuerbaren-Energien-Assets setzen. "Der Weg der digitalen Zukunft ist für uns schon eindeutig beschrieben. Denn mit ARISTOTELES haben wir eine cloud-basierte Plattform geschaffen, die es unseren Kunden ermöglicht, kurzfristig die eigene digitale Transformation umzusetzen - von 0 auf 100 in die digitale Welt funktioniert mit Kaiserwetter in wenigen Wochen", sagt Schoklitsch.

Über Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH

Kaiserwetter ist ein im Jahr 2012 gegründeter, unabhängiger, international agierender Dienstleister für das Management von Erneuerbaren Energien Assets. Das Dienstleistungsportfolio kombiniert das klassische, technische und kaufmännische Asset Management mit der digitalen Integration aller Prozesse und Daten. Auf Basis der digitalen Portfolio-Management Plattform ARISTOTELES werden die produktionstechnischen und vor allem alle finanzwirtschaftlichen Daten der Assets aggregiert und korreliert. Ziel ist es, für die Kunden die Performance der Wind- und Solarparks respektive aller erneuerbaren Energie-Assets dauerhaft zu maximieren und die Investitionsrisiken zu minimieren. Zu den Kunden gehören Energieunternehmen, institutionelle und private Investoren. Kaiserwetter betreut für Dritte 470 MW in vier Ländern Europas. Das Unternehmen mit seinem Hauptsitz in Hamburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und unterhält weitere Unternehmensstandorte in Madrid und New York.

