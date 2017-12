Die Aktie von Dialog Semiconductor konnte in den vergangenen zwei Tagen zwar um rund 7% an Wert zulegen, auf Sicht von zwei Wochen bleibt allerdings ein massiver Kursverlust in Höhe von 40% auf der Anzeigetafel stehen. Für die positive Stimmung sorgte eine Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Huawei, demnach soll Dialog Halbleiter für die neue Smartphonegeneration liefern. Dialog...

Den vollständigen Artikel lesen ...