New York - Elodie Rall, Analystin von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) und erhöht das Kursziel von 85 auf 95 Euro. Sie erwarte eine robuste Verkehrsentwicklung im kommenden Jahr, so die Analystin in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie.

