BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Spitzentreffen von CDU, CSU und SPD über eine mögliche Regierungszusammenarbeit will die Union zu Verhandlungen über eine erneute große Koaliti6on aufnehmen. Das bestätigte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im ARD-Morgenmagazin. Die SPD will darüber aber erst am Freitag entscheiden, wenn der Parteivorstand über das weitere Vorgehen berät.

"Wir wollen Verantwortung in einer stabilen Regierung übernehmen, und deshalb ist das Angebot, in Koalitionsverhandlungen zu treten", sagte von der Leyen. Zu anderen Formen der Zusammenarbeit als eine große Koalition zeigte sie sich kritisch. "Das ist eine stabile Regierung, die wir anstreben", erklärte die stellvertretende CDU-Vorsitzende. Dass "jetzt die SPD ihre eigene Position noch finden muss", respektiere sie. Ziel der Union sei aber, Verantwortung zu übernehmen.

Am Mittwochabend hatten CDU und CSU nach dem Treffen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden erklärt, diese hätten "ein offenes und vertrauensvolles Gespräch geführt". Die Vertreter von CDU und CSU hätten deutlich gemacht, dass sie gemeinsam mit der SPD Sondierungen zur Bildung einer stabilen Regierung aufnehmen wollten. "Die SPD wird darüber am Freitag in ihren Gremien beraten und entscheiden." Über konkrete Inhalte wurde auch bis zum Donnerstagmorgen nichts öffentlich.

An dem Gespräch hatten die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) sowie Unions-Fraktionschef Volker Kauder, die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teilgenommen. Zu Beginn der Woche hatte Schulz seiner Fraktion denkbare Formen einer Regierungszusammenarbeit vorgestellt, darunter auch eine von den Parteilinken ins Spiel gebrachte "Kooperationskoalition", bei der nur einige zentrale Punkte fest vereinbart und die restlichen mit wechselnden Mehrheiten entschieden werden sollten.

Am Freitag will der SPD-Vorstand eine Empfehlung abgeben, ob Sondierungsgespräche aufgenommen werden sollen. Dann dürfte auch der weitere Zeitplan klar werden. Über mögliche Koalitionsverhandlungen müsste dann ein SPD-Sonderparteitag über mögliche Koalitionsverhandlungen entscheiden. Das Ergebnis müsste die SPD-Basis in einem Mitgliederentscheid billigen.

December 14, 2017 02:44 ET (07:44 GMT)

