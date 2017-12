"Wir sind mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden", berichtet Dr. Stefan Engleder, CEO von Engel, Schwertberg, Österreich, auf der Pressekonferenz zu Messebeginn. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet er mit einem Umsatz von rund 1,5 Mrd. EUR." Gegenüber dem Vorjahresumsatz von 1,36 Mrd. EUR entspräche dies einem Wachstum von gut 10 Prozent.

Vom ununterbrochenen Wachstum der kunststoffverarbeitenden Industrie seit nunmehr zehn Jahren profitierte Engel überproportional: "Wir konnten sowohl in allen Regionen als auch allen relevanten Branchen weiter zulegen", beschreibt Engleder die wirtschaftliche Situation. Mit 55 Prozent macht Europa den Löwenanteil des Umsatzes aus. In Amerika erwirtschaftet das Unternehmen aktuell 24 und in Asien 20 Prozent seines Umsatzes.

Engel stellt massiv ein und erweitert Werke

Aktuell beschäftigt Engel in Deutschland über 300 Mitarbeiter, mit weiter steigender Tendenz. Das Engel Deutschland Technologieforum Stuttgart - die jüngste der vier deutschen Niederlassungen - hat sich seit seiner Eröffnung im April 2013 personell mehr als verdoppelt. Vor allem für die Bereiche Service, Projektabwicklung und Anwendungstechnik wurden ...

