Wien (pta010/14.12.2017/08:50) - Die BAWAG Group gibt heute - den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung zum vollständigen Erwerb der Deutscher Ring Bausparkasse von den Basler Versicherungen und der Signal Iduna Gruppe sowie - die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding mit den Basler Versicherungen Deutschland, Tochtergesellschaften der Baloise Group, für eine langfristige strategische Kooperation bekannt.



Die Deutscher Ring Bausparkasse AG mit Sitz in Hamburg ist eine regionale Bausparkasse und bietet seit 1972 Bausparprodukte und -services an. Die Bausparkasse ergänzt das Geschäftsmodell der BAWAG Group und ermöglicht ihr einen weiteren Ausbau des Retailgeschäfts in Deutschland.



Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group AG, führt dazu aus: "Der heutige Tag stellt einen wichtigen Schritt für die weitere Umsetzung unserer strategischen Wachstumspläne dar. Der deutsche Bausparkassensektor musste sich in letzter Zeit einigen Herausforderungen stellen. Wir glauben an eine Neuausrichtung, die durch die Fokussierung auf risikoadäquate Preisgestaltung, Technologie und Steigerung der operativen Exzellenz unterstützt wird. Der Erwerb der Deutscher Ring Bausparkasse bildet für die BAWAG Group eine gute Grundlage zum Ausbau ihrer Präsenz und Kundenbasis in Norddeutschland. Ich freue mich sehr, unsere neuen Kolleginnen und Kollegen in der BAWAG Group begrüßen zu dürfen und bin zuversichtlich, dass sie großartige Partner bei der Fortsetzung unserer Wachstumsstrategie sein werden.



Darüber hinaus geben wir heute unsere Zusammenarbeit mit den Basler Versicherungen Deutschland, Tochtergesellschaften der Baloise Group, bekannt, in deren Rahmen wir den Kunden der Basler Versicherungen Deutschland einfache und transparente Bankprodukte in Deutschland anbieten werden. Die Baloise ist ein idealer Partner mit Expertise im Versicherungs- und Finanzbereich, langjähriger Tradition und solidem Kundenvertrieb."



Das Closing der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und aufsichtsbehördlichen Bewilligungen. Die Parteien haben Stillschweigen über den Kaufpreis und die Details des Vertrages vereinbart.



Über die Deutscher Ring Bausparkasse



Die Deutscher Ring Bausparkasse AG mit Sitz in Hamburg ist eine regionale Bausparkasse und bietet seit 1972 Bausparprodukte und -services an. Das Unternehmen wies Ende 2016 eine Bilanzsumme von 551 Mio. EUR aus und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter. Mehrheitseigentümer der Deutscher Ring Bausparkasse sind die Basler Versicherungen; Minderheitenaktionär ist die Signal Iduna Gruppe.



Über die BAWAG Group



Die BAWAG Group AG ist die Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien. Die BAWAG P.S.K. ist mit über 2,2 Mio. Privat- und Firmenkunden eine der größten und am besten kapitalisierten Banken in Österreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Sie verfolgt ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf Österreich und andere Industriestaaten ausgerichtet ist. Die BAWAG P.S.K. betreut Privat-, KMU- und Firmenkunden in ganz Österreich und bietet ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Ergänzt werden die inländischen Aktivitäten der BAWAG P.S.K. durch das internationale Geschäft mit Fokus auf Privat-, Unternehmens-, gewerbliche Immobilien und Portfoliofinanzierungen in westlichen Industrieländern.



