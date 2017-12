FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank verkauft ihr Privat- und Firmenkundengeschäft in Polen sowie das Brokerhauses DB Securities an die spanische Bank Santander. Das Hypothekenportfolio in Fremdwährungen ist von der Transaktion ausgenommen. Einen Kaufpreis nannte der DAX-Konzern nicht. Laut seiner separaten Mitteilung der Banco Santander SA legt sie insgesamt 305 Millionen Euro auf den Tisch.

Käufer ist die Santander-Tochter Bank Zachodni WBK. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. Sie stehe aber noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Regulierern und der Erfüllung weiterer Bedingungen. Die Deutsche Bank will mit dem Verkauf ihr Geschäft stärker fokussieren und die Komplexität reduzieren. An den Aktivitäten in Polen außerhalb des Privat- und Firmenkundengeschäfts hält die Deutsche Bank fest.

Die Transaktion werde sich nicht auf die harte Kernkapitalquote (fully loaded CET1) von Santander auswirken, teilte die spanische Bank mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2017 02:51 ET (07:51 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.