FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank verkauft ihr Privat- und Firmenkundengeschäft in Polen einschließlich des Brokerhauses DB Securities an die spanische Santander -Gruppe. Das Hypothekenportfolio in Fremdwährungen sei von der Transaktion ausgenommen, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Nach Angaben von Santander liegt der Kaufpreis bei etwa 305 Millionen Euro. Die Transaktion muss noch unter anderem von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt werden. Der Verkauf soll im vierten Quartal 2018 abgeschlossen werden.

Die Deutsche Bank will mit dem Verkauf eigenen Aussagen zufolge ihr Geschäft stärker konzentrieren und die Komplexität senken. An den polnischen Aktivitäten außerhalb des Privat- und Firmenkundengeschäfts wolle das Kreditinstitut festhalten, hieß es. Die Deutsche Bank Polska werde weiterhin mit der Unternehmens- und Investmentbank einschließlich der Transaktionsbank vor Ort vertreten sein. Auch werde sie weiterhin Kunden betreuen, die Kredite in Fremdwährungen hielten.

Durch die Übernahme baue die zu Santander gehörende Bank Zachodni WBK ihre Position als das drittgrößte Finanzinstitut in Polen aus, teilte Santander mit. Sie komme so auf 6,8 Millionen Kunden und einen Marktanteil von fast 12 Prozent bei Krediten und 11 Prozent bei Einlagen. Die von der Deutschen Bank übernommenen Geschäfte hätten 113 Filialen mit rund 1500 Mitarbeitern und Vermögenswerte von knapp 4,4 Milliarden Euro./nas/she/jha/

ISIN DE0005140008 ES0113900J37

AXC0066 2017-12-14/09:25