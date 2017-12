Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar knapp behauptet tendiert und seine nach der US-Zinsentscheidung verzeichneten Gewinne damit weitgehend halten können. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,1817 Dollar. In New York ist er am Vorabend gegen 22.00 Uhr mit 1,1823 Dollar gehandelt worden.Zum am Mittwochnachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...