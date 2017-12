Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank erhöht Leitzins und hält an Zinspfad fest

Die Federal Reserve hat ihre Geldpolitik weiter gestrafft. Sie erhöhte den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent. An den Finanzmärkten war dieser Schritt allgemein erwartet worden. Der Offenmarktausschuss (FOMC) beschloss die Zinserhöhung mit zwei Gegenstimmen; Charles Evans and Neel Kashkari plädierten für stabile Zinsen. Die US-Währungshüter hielten zugleich an ihrem projizierten Zinspfad fest: Für 2018 werden weiter drei Schritte und für 2019 und 2020 je zwei Schritte in Aussicht gestellt.

Yellen erwartet Fortsetzung der Bankenregulierung durch Powell

Die Chefin der US-Notenbank geht nicht davon aus, dass die Federal Reserve ihren Kurs nach ihrem Rücktritt Anfang kommenden Jahres stark ändern wird. All ihren Kollegen im Board der Federal Reserve sei daran gelegen, die Kernreformen beizubehalten, die zu einem stärkeren Finanzsystem geführt hätten, sagte Janet Yellen in ihrer vermutlich letzten Pressekonferenz als Chairwoman der Notenbank.

Chinesische Notenbank hebt Zinsen zum dritten Mal 2017 an

Die chinesische Notenbank hat ihre kurzfristigen Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Damit strafft sie ihre Geldpolitik, nur wenige Stunden nach der jüngsten Zinserhöhung der US-Notenbank. Die People's Bank of China (PBoC) hob ihre Zinsen für sogenannte Reverse-Repo-Geschäfte mit einer Laufzeit von sieben und 28 Tagen um jeweils 0,05 Prozentpunkte an. Die chinesische Notenbank nutzt solche Instrumente in ihren täglichen Geldmarktgeschäften, um die Bargeldversorgung des Finanzsystems anzupassen.

Chinas Industrieproduktion wächst im November langsamer

Das Wachstum der Industrieproduktion in China hat sich im November den zweiten Monat in Folge abgeschwächt. Peking setzte derweil seine Bemühungen zur Eindämmung der Umweltverschmutzung fort und reduzierte die Fiskalausgaben. Die industrielle Wertschöpfung weitete sich im vergangenen Monat zwar um 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus und entsprach damit der Prognose der vom Wall Street Journal befragten Volkswirte.

Immobilienverkäufe in China erholen sich im November

In China haben sich im November die Immobilienverkäufe wieder erholt. Die Wohnungsverkäufe legten wertmäßig um 12,4 Prozent zum Vorjahr zu, dies geht aus Berechnungen des Wall Street Journals hervor, die auf den Daten der nationalen Statistikbehörde beruhen. Im Oktober war ein Rückgang von 3,4 Prozent verbucht worden.

Australiens Arbeitsmarkt wächst weiter

Der Arbeitsmarkt in Australien ist weiter kräftig im Aufwind. Im November sind 61.600 Arbeitsplätze geschaffen worden, wie das Australian Bureau of Statistics mitteilte. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten stieg im vergangenen Monat um 41.900, die der Teilzeitbeschäftigten um 19.700. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei saisonbereinigten 5,4 Prozent. Volkswirte hatten mit einer Arbeitslosenquote in dieser Größenordnung gerechnet.

Europäischer Automarkt auch im November gut in Fahrt

Der europäische Automarkt hat im November seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. In den Ländern der Europäischen Union und der Freihandelszone Efta stieg die Zahl der Neuzulassungen um 5,8 Prozent auf 1,26 Millionen, wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte. In den elf Monaten bis Ende November legten die Verkäufe um 4,0 Prozent auf 14,49 Millionen zu.

Union will nach Spitzentreffen Sondierungen führen

Nach dem Spitzentreffen von CDU, CSU und SPD über eine mögliche Regierungszusammenarbeit will die Union zu Verhandlungen über eine erneute große Koaliti6on aufnehmen. Das bestätigte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im ARD-Morgenmagazin. Die SPD will darüber aber erst am Freitag entscheiden, wenn der Parteivorstand über das weitere Vorgehen berät.

May erleidet vor EU-Gipfel Schlappe bei Brexit-Abstimmung im Parlament

Inmitten der schwierigen Brexit-Verhandlungen reist die britische Premierministerin Theresa May stark geschwächt zum EU-Gipfel: Das britische Parlament sicherte sich das letzte Wort über ein künftiges Brexit-Abkommen und fügte May damit eine herbe Schlappe zu. Mehrere Abgeordnete von Mays Konservativer Partei schlugen sich bei der Abstimmung auf die Seite der Opposition. Labour-Chef Jeremy Corbyn bescheinigte der Premierministerin einen "demütigenden Autoritätsverlust".

Griechische Regierung kritisiert Tusk für Abrücken von Flüchtlingsquoten

Griechenland hat EU-Ratspräsident Donald Tusk für dessen Abrücken von den in der Europäischen Union beschlossenen Flüchtlingsquoten kritisiert. Tusks Einlassungen zur Flüchtlingsfrage seien "planlos, fehl am Platz und sinnlos", sagte Ministerpräsident Alexis Tsipras am Mittwoch in Athen. "Ich glaube nicht, dass sein Vorschlag eine Chance hat, angenommen zu werden", fügte er mit Blick auf den bevorstehenden EU-Gipfel hinzu.

Rumäniens Unterhaus verabschiedet umstrittene Justizreformen

Das rumänische Parlament hat zwei umstrittene Reformen verabschiedet, die nach Ansicht der Opposition die Unabhängigkeit der Justiz einschränken und den Kampf gegen Korruption erschweren. 177 Abgeordnete des Unterhauses in Bukarest stimmten den Reformen zu, 79 Parlamentarier stimmten dagegen. Die Maßnahmen, gegen die in den vergangenen Wochen tausende Menschen auf die Straße gegangen sind, müssen noch den Senat passieren.

Israelische Luftwaffe greift mehrere Hamas-Einrichtungen im Gazastreifen an

Die israelische Luftwaffe hat am Donnerstag erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die Armee erklärte, es handle sich um eine Reaktion auf Raketenangriffe auf Israel am Vorabend. Die Luftwaffe habe drei Militäreinrichtungen der radikalislamischen Hamas-Organisation beschossen. Die Einrichtungen seien für Übungen und als Waffenlager genutzt worden.

Ecuadors Vize-Präsident wegen Korruption zu sechs Jahren Haft verurteilt

Ecuadors Vize-Präsident Jorge Glas ist wegen Korruption zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberste Gericht des Landes befand den 48-Jährigen für schuldig, 13,5 Millionen Dollar an Schmiergeldern von dem brasilianischen Konzern Odebrecht angenommen zu haben. Glas saß seit Oktober in Untersuchungshaft, der Prozess gegen ihn hatte im November begonnen. Er kann Berufung gegen das Urteil einlegen.

GB/RICS-Hauspreisindex Nov 0 (Okt: +1)

GB/RICS-Hauspreisindex Nov PROGNOSE: +2

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.