Was geschah

Die Aktien von MercadoLibre (WKN:A0MYNP) stiegen laut Angaben von S&P Global Market Intelligence im vergangenen Monat um fast 15 %. Die dominierende E-Commerce-Plattform in Lateinamerika lieferte solide Ergebnisse für das dritte Quartal, was dazu beitrug, die Befürchtungen zu zerstreuen, dass Amazon.com (WKN:906866) ihm das Geschäft kaputtmachen könnte.

Na und?

Die MercadoLibre-Aktie war im November unter Druck geraten, nachdem ein Bericht veröffentlicht worden war, laut dem sich der Online-Einzelhandels-Titan Amazon darauf vorbereitet hatte, seine Aktivitäten in Brasilien auszuweiten. Die Analysten warnten davor, dass der Einstieg von Amazon die Margen und das Brutto-Warenvolumen von MercadoLibre unter Druck setzen und letztendlich zu einem ...

