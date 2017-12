EUR/USD - starke Gegenbewegung - reicht das? / NZD/CAD - Bullen mit doppelter Trendumkehr im Rücken

Am Montag schrieb ich zu der Paarung:



"Aktuell bewegt sich die Paarung zwischen der 20 und 50-Tage-Linie. Dieser Zustand ist erfahrungsgemäß nicht von langer Dauer. Ein baldiger Ausbruch dürfte in den kommenden Tagen bevorstehen. Die erste Gegenbewegung der Bullen fiel allerdings bisher schwach aus. ... Mit unterschreiten des Bereiches von 1,1775 wären schnelle Abgaben in Richtung 1,1730 bis 1,1700 wahrscheinlich."



Die dargestellte inverse SKS wurde charttechnisch im Stundenchart nicht bestätigt. Die Bären traten auf den Plan und arbeiteten die vorgestellte untere Zone im gestrigen Tagestief bei 1,1717 ab. Ein Doppelboden bildetet sich hier aus. Mit der heutigen Zinsentscheidung in den USA kommt es zu einer starken Gegenbewegung und der Doppelboden wird mit Bruch der Nackenlinie bei 1,1805 bullisch aufgelöst. Aktuell notiert das Paar Nahe des Tageshochs und im Bereich der 20 Wochen-Linie und 20 Tage-Linie. Morgen steht die Zinsentscheidung im Euro-Raum an. Dies dürfte für weitere Volatilität sorgen. Das Potenzial auf der Oberseite ist begrenzt. Bei 1,1875 - 1,1895 wartet bereits im Tag die obere Trendlinie der Bullenflagge sowie eine horizontale Linie. Wir warten den morgigen Tag ab.



