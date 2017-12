St. Gallen (awp) - Das von der Raiffeisengruppe auf Firmenkunden spezialisierte Unternehmenszentrum (RUZ) expandiert gen Westen. Im Herbst 2018 wird Bankangaben vom Donnerstag zufolge ein RUZ in der Region Yverdon eröffnet, im Frühjahr 2019 in der Region Espace Mittelland im Kanton Bern. Bislang gibt es das RUZ in Gossau, ...

