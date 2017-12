Frankfurt - Die Entscheidung der FED zwar fiel wie erwartet aus und auch der Ausblick auf einen fortgesetzten Zinserhöhungszyklus in den USA ist nicht neu, so die Analysten der Helaba.Allerdings sei die Projektion der Kerninflation etwas gesunken, ungeachtet der erhöhten Wachstumsprognosen. Daher seien die Erwartungen der Marktteilnehmer für das Jahr 2018 leicht gedämpft worden. Die eskomptierten und avisierten Sätze per Ende 2018 würden daher weiter divergieren. Die Erwartungen bezüglich der geldpolitischen Ausrichtungen stünden heute ebenfalls in der Schweiz, in Großbritannien und in der Eurozone im Mittelpunkt des Interesses, denn der aktuelle monetäre Expansionsgrade bleibe heute wohl unverändert.

