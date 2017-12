Wien - Wie erwartet hob die US-Notenbank die Leitzinsspanne um 25 Basispunkte auf 1,25% bis 1,50% an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Es sei die fünfte Zinserhöhung seit Dezember 2015 gewesen, in Summe sei die Leitzinsspanne seither um 125 Basispunkte angehoben worden. Der gestrige Beschluss sei nicht einstimmig gefallen. Charles Evans (Chicago FED) und Neel Kashkari (Minneapolis FED) hätten gegen einen höheren Leitzins gestimmt. Die begleitende Stellungnahme zur Zinsentscheidung unterscheide sich nur unwesentlich von derjenigen vom November. Auffällig sei die positivere Note mit Blick auf den Arbeitsmarkt. Dieser werde nun als stark charakterisiert, während er bisher stets als stärker werdend beschrieben worden sei. Die Risiken für den kurzfristigen Konjunkturausblick würden erneut als annähernd ausgeglichen charakterisiert.

