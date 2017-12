Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Aktienanleihen auf die SAP-Aktie (ISIN DE0007164600/ WKN 716460).SAP stehe für eine Erfolgsgeschichte: Seit der Gründung im Jahr 1972 habe sich das Unternehmen zum größten Business-Software-Hersteller der Welt entwickelt - mehr als 84.000 Angestellte würden über 345.000 Firmenkunden in 180 Ländern betreuen und hätten im Jahr 2016 mit einem Umsatz von 22 Mrd. Euro über 5,1 Mrd. Euro Gewinn generiert. Obwohl der Konzern mit den Q3-Zahlen nicht vollständig habe überzeugen können, empfehle die überwiegende Mehrzahl der Analysten die Aktie mit einem dreistelligen 12-Monats-Kursziel zum Kauf - so auch Richard Nguyen und Deric Marcon von der Société Générale: Für sie eröffne die "neue" ERP-Software S/4Hana (Enterprise Ressources Planning - eine integrierte Softwarelösung zur zeit- und bedarfsgerechten Planung sämtlicher Ressourcen eines Unternehmens) einen neuen "großen" Produktzyklus und berge das Potenzial zum nächsten Blockbuster.

