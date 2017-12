Zürich - Die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich ist in Bezug auf ihre Wachstumserwartungen für die Schweiz im laufenden und das kommende Jahr etwas optimistischer geworden. Sie erhöht ihre Prognosen für das BIP-Wachstum für 2017 gegenüber der letzten Prognose im Herbst auf +1,0% von +0,8% und für 2018 auf +2,3% von +2,2%. Für 2019 wird dagegen ein etwas geringeres Wachstum von +1,7% (alte Prognose +1,9%) erwartet, wie die KOF am Donnerstag mitteilt.

Die Weltkonjunktur erlebe einen kräftigen Aufschwung. Dieser belebe auch die Schweizer Konjunkturentwicklung, wovon wiederum der Aussenhandel profitiere, heisst es. Und auch die Ausrüstungsinvestitionen würden wieder anziehen. Insgesamt habe sich aber die Einschätzung über die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren gegenüber der letzten Prognose vom Herbst nicht grundlegend verändert.

Verlangsamung am Horizont

Die KOF sieht für den derzeitigen Aufschwung der Weltwirtschaft im Prognoseverlauf eine Verlangsamung kommen. Grund dafür sei die zunehmende Überauslastung der Produktionsfaktoren in den entwickelten Volkswirtschaften und ein Auslaufen der fiskalischen Impulse in China.

