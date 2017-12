Luzern - Die Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) haben es im Geschäftsjahr 2016/17 wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Das Unternehmen begründet dies mit einer guten operativen Leistung sowie Wachstum in neuen Geschäftsfeldern, in der Folge soll die Dividende erhöht werden. Das Marktumfeld bleibt allerdings schwierig.

Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte per Ende September 78,4 Mio CHF nach einem Verlust von 81,0 Mio. Das Unternehmensergebnis lag bei 66,7 Mio nach -69,7 Mio im Vorjahr, als es zu Wertanpassungen im Umfang von 200,3 Mio CHF auf Kraftwerke, Beteiligungen und Energiebeschaffungsverträge gekommen war.

Auch 2016/17 kam es wieder zu Wertberichtigungen - für den Produktionsausfall des Kernkraftwerks Leibstadt, Energiebeschaffungsverträge und regulatorische Risiken. Diese fielen mit 30,5 Mio CHF jedoch deutlich tiefer aus.

Die Transformation des Energiemarktes habe sich auch 2016/17 fortgesetzt, und die Gruppe habe deshalb in neue Geschäftsmodelle investiert, teilt CKW am Donnerstag mit. Gleichzeitig solle das Kerngeschäft weiter optimiert werden.

Stromabsatz sinkt um 14%



