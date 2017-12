BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 13-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 13/12/2017 IE00B88D2999 25005 GBP 5655771.597 226.1856267 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 13/12/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6270488.317 15.56373391 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 13/12/2017 IE00B7SD4R47 90872 EUR 21103602.42 232.2343782 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 13/12/2017 IE00B8JF9153 1360419 EUR 9543673.404 7.0152456 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 13/12/2017 IE00B878KX55 34375 EUR 9835023.959 286.1097879 Daily ETP



Boost ShortDAX 13/12/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6744094.509 6.1056897 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 13/12/2017 IE00B7Y34M31 180738 USD 107220485.5 593.2370917 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 13/12/2017 IE00B8K7KM88 6298472 USD 41669696.22 6.6158421 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 13/12/2017 IE00B8W5C578 10957 USD 11080370.17 1011.259484 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 13/12/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 22333801.77 3.1602512 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 13/12/2017 IE00B7ZQC614 138667567 USD 122491842.8 0.8833489 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 13/12/2017 IE00B7SX5Y86 848653 USD 45027592.06 53.0577186 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 13/12/2017 IE00B8HGT870 706348 USD 14951497.04 21.1673241 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 13/12/2017 IE00B6X4BP29 41475 USD 4901141.545 118.1709836 Daily ETP



Boost Copper 3x 13/12/2017 IE00B8JVMZ80 113513 USD 2590537.429 22.8215044 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 13/12/2017 IE00B8KD3F05 47997 USD 2956571.883 61.5990975 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 13/12/2017 IE00B8VC8061 337129873 USD 57350544.93 0.1701141 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 13/12/2017 IE00B76BRD76 97782 USD 4854829.062 49.6495169 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 13/12/2017 IE00B7XD2195 6256197 USD 17829975.02 2.8499702 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 13/12/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 2009098.811 120.1973563 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 13/12/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2227944.736 39.65725767 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 13/12/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2439764.46 65.29195441 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 13/12/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 426014.635 162.1677332 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 13/12/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20650517.39 53.03231265 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 13/12/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1893203.604 217.9603505 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 13/12/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 249059924.9 4836.115046 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 13/12/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 170188177.7 20907.63854 Daily ETP



Boost Palladium 13/12/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 887582.9467 47.7580278 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 13/12/2017 IE00B94QLN63 9471 USD 1371832.526 144.845584 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 13/12/2017 IE00B94QL251 4863 USD 815715.8735 167.7392296 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 13/12/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 178692.2082 3.1937268 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 13/12/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 387904.4723 74.5970139 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 13/12/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 661659.938 89.4860614 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 13/12/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 467546.7403 78.4869465 Daily ETP



Boost Silver 2x 13/12/2017 IE00B94QL921 3015 USD 209741.4164 69.5659756 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 13/12/2017 IE00B94QL699 14638 USD 575157.3529 39.2920722 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 13/12/2017 IE00B873CW36 4630195 EUR 44399793.66 9.5891844 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 13/12/2017 IE00B8NB3063 410078 EUR 38166360.76 93.0709786 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 13/12/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1716884.548 134.3415139 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 13/12/2017 IE00BKS8QM96 296001 EUR 14309469.87 48.3426403 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 13/12/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 988186.8738 135.3680649 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 13/12/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 73266478.21 55.159783 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 13/12/2017 IE00BKT09479 821 GBP 116962.1921 142.4630842 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 13/12/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 7937755.612 49.48602037 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 13/12/2017 IE00BKT09032 2500 USD 265204.6928 106.0818771 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 13/12/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10444611.73 78.9995668 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 13/12/2017 IE00BLS09N40 627801 EUR 24683263.28 39.3170181 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 13/12/2017 IE00BLS09P63 346820 EUR 5602547.725 16.1540503 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 13/12/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3831100.705 105.4208939 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 13/12/2017 IE00BLNMQT00 120432 EUR 4983595.364 41.3809898 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 13/12/2017 IE00BVFZGC04 189808 USD 3329016.622 17.5388636 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 13/12/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1032223.172 93.186167 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 13/12/2017 IE00BVFZGG42 18385 USD 593804.3485 32.2983056 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 13/12/2017 IE00BVFZGH58 14060 USD 816682.4604 58.0855235 Short Daily ETP



Boost Brent 13/12/2017 IE00BVFZGD11 364613 USD 7369041.883 20.2105846 Oil ETC



Boost Gold 13/12/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2821867.582 25.4524983 ETC



Boost Natural Gas 13/12/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 854774.9729 19.5372671 ETC



Boost BTP 10Y 5x 13/12/2017 IE00BYNXNS22 179650 EUR 7498867.697 41.7415402 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 13/12/2017 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3631388.978 47.3601776 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 13/12/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1520849.687 78.9887653 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 13/12/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 553038.03 74.7853996 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 13/12/2017 IE00BYNXPM00 19682 EUR 1777118.112 90.2915411 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 13/12/2017 IE00BYTYHS72 149399 USD 5951710.137 39.8376839 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 13/12/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 5994849.176 17.8387868 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 13/12/2017 IE00BYTYHN28 29028 USD 6917887.696 238.3177517 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 13/12/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 277683.8394 25.2439854 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 13/12/2017 IE00BYTYHQ58 34716784 USD 5753421.67 0.1657245 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 13/12/2017 IE00BYMB4Q22 92634 EUR 14053741.93 151.712567 ETP



Boost Bund 30Y 3x 13/12/2017 IE00BF4TW453 2940 EUR 299649.8965 101.9217335 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 13/12/2017 IE00BF4TW560 2580 EUR 25755253.56 9982.656418 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 13/12/2017 IE00BF4TW784 3500 EUR 352546.9364 100.7276961 Short Daily ETP



