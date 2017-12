Veritas Investment nimmt Ausschüttung von rund 4,5 Prozent im Börsenampel Fonds Global vor

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 14. DEZEMBER 2017

Veritas Investment nimmt Ausschüttung von rund 4,5 Prozent im Börsenampel Fonds Global vor

* Ausschüttungsrendite von rund 4,5 Prozent für Investoren * Jahresperformance zum Abschluss des Geschäftsjahres bei 15,3 Prozent * Börsenampel steht weiterhin auf grün

Die Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment nimmt für den erfolgreichen Börsenampel Fonds Global bei beiden Anteilsklassen R und I jeweils eine Ausschüttung von rund 4,5 Prozent vor (basierend auf dem Rücknahmepreis vom 30.11.2017). Valuta für die Ausschüttung ist bei beiden Anteilklassen der 12.Dezember 2017. Bei der Anteilklasse Börsenampel Fonds Global (R) (DE0009763268) beträgt der Ausschüttungsbetrag 1,69 Euro. Die Ausschüttung in der Anteilklasse I (DE000A1W2AE5) beträgt 55,52 Euro. Die entsprechenden Auszahlungen sind bereits erfolgt.

Der Börsenampelfonds beendete sein Geschäftsjahr 2017 am 30. November 2017. Die Performance des Börsenampel Fonds Global (R) lag im abgeschlossenen Geschäftsjahr bei 15,3 Prozent. Seit Strategieumstellung am 01. April 2014 erwirtschaftete der Fonds bis zum Ende des Geschäftsjahres 2017 eine Gesamtperformance von 23,2 Prozent. Die Volatilität des Fonds liegt seit Strategieumstellung mit 9,7 Prozent deutlich unter der des DAX (NR) mit 18,9 Prozent und der des EuroSTOXX 50 (NR) mit 19,2 Prozent.

"Wir freuen uns gerade im Niedrigzinsumfeld unsere Investoren dank der guten Performance des Börsenampelfonds mit einer Ausschüttung von rund 4,5 Prozent eine interessante Einnahme zukommen zu lassen", kommentiert Dr. Dirk Rogowski die aktuelle Ausschüttung. "Sollte der Fonds auch weiterhin eine gute Performance aufweisen, dann streben wir an, die aktuelle Ausschüttungspolitik auch weiterhin fortzusetzen", so Rogowski weiter.

Die Börsenampel

Analog zur Verkehrsampel sendet die Börsenampel ein klares Signal über den der Aktien-Investitionsgrad des Fonds gesteuert wird. Signalgeber hinter der Börsenampel sind die Börsenindizes der G 20 Staaten. Wobei die USA mit 3 Indizes vertreten sind und Europa separat nicht betrachtet wird. Die jeweilige Ampelfarbe ergibt sich aus der Summe dieser 21 Einzelindex-Signale. Im Fonds wird der Aktien-Investitionsgrad über kostengünstige Futures für die Leitindizes DAX, EuroSTOXX50, S&P500 und Topix gesteuert, in die jeweils zu 25 Prozent investiert wird.

"Die Börsenampel funktioniert wie eine weltweite Wettervorhersage. Ziehen Gewitterwolken an einzelnen Börsen auf, nehmen wir das früh wahr. Sollte sich eine globale Schlechtwetterfront daraus entwickeln und sich das globale Investitionsklima verschlechtern, erkennen wir diese Auswirkungen auf die Finanzmärkte oft sehr frühzeitig und reagieren entsprechend der festgelegten Regeln", erklärt Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment den Einsatz der Börsenampel. Je nach Börsenampelfarbe kann der Aktieninvestitionsgrad zwischen 20 Prozent (rot) und 100 Prozent (grün) liegen. Springt die Ampel auf Gelb, liegt der Wert bei mindestens 50 Prozent.

Seit April 2014 gab es 16 verschiedene Ampelphasen. Vier Mal war die Börsenampel grün und sechs Mal jeweils gelb und rot. "Die Signale der Börsenampel spiegeln sehr gut die jeweilige Marktverfassung wider. In der Tendenz waren die Märkte der letzten drei Jahre positiv und die Börsenampel entsprechend lange grün. Doch die kurzen Rotphasen kamen regelmäßig zum richtigen Zeitpunkt und bewahrten Anleger vor Verlusten in diesen Zeiten der Korrektur. Die Börsenampel sendet offensichtlich früh genug das jeweils passende Signal, um die Investitionsentscheidungen klar zu regeln", so Dr. Dirk Rogowski.

Bullen haben weiterhin freie Fahrt

Derzeit liegt der Investitionsgrad des Börsenampelfonds bei 90 Prozent. Die Börsenampel ist Grün - nichtsdestotrotz zeigen aktuell zwei Indizes der insgesamt 21 eine negative Entwicklung an. Anfang des Jahres 2017 waren noch alle Indizes positiv. "Auch wenn sich die globale Wetterlage an zwei regionalen Märkten ein wenig eingetrübt hat, ist die Grundstimmung weiterhin positiv. Wir haben es hierbei derzeit noch eher mit lokalen Gewittern an den entsprechenden Finanzmärkten zu tun", fasst Rogowski die derzeitigen Signale der Börsenampel zusammen.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH Ralf Droz mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73 Email: r.droz@veritas-investment.de www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds.

