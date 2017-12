Schaukelt der neue Trainer das Ding? Nach zwischenzeitlich rd. 30 % Kursminus hat der Kurs einen Boden gebildet und den Abwärtstrend seit Anfang Oktober gebrochen. Börsenwert nur noch 568 Mio. €. Chef Watzke höchstpersönlich plant mit 1 Mrd. €. Das Aus in der Champions League hat 170 Mio. € Börsenwert gekostet, was den wirtschaftlichen Schaden deutlich übersteigt. Wichtiger: Wir gehen davon aus, dass die TV-Erlöse aus einer Championsleague-Teilnahme ab der Saison 2018/19 für BORUSSIA DORTMUND um ungefähr 30 bis 40 Mio. € steigen werden. Die Voraussetzung: Der neue Trainer Peter Stöger führt den Verein wieder unter die ersten drei in der Liga. Gelingt dies, womit wir rechnen, steht der Kurs im Mai wieder über 8 €.



