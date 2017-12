Die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation endete am Mittwoch ohne konkrete Ergebnisse. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag zeigt sich darüber enttäuscht - und kritisiert insbesondere die USA.

Die deutsche Wirtschaft hat mit Enttäuschung auf den weitgehend ergebnislosen Verlauf der WTO-Ministerkonferenz in Buenos Aires reagiert. "Die WTO Ministerkonferenz in Buenos Aires endet ohne greifbare Ergebnisse für die deutsche Wirtschaft - und leider sogar ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung", kritisierte am Donnerstag der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ...

