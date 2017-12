Endurance Capital AG übernimmt gemeinsam mit einem Erwerbskonsortium den Scharniertechnikspezialisten WITTE Stromberg

GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG - ENDURANCE CAPITAL AG und WITTE Automotive GmbH Endurance Capital AG übernimmt gemeinsam mit einem Erwerbskonsortium den Scharniertechnikspezialisten WITTE Stromberg

München, Velbert, 14. Dezember 2017 - Die Endurance Capital AG, eine auf Beteiligungen an Unternehmen spezialisierte Mittelstandsholding, wird gemeinsam mit der AL-KO KOBER SE und einem privaten Investor den Scharniertechnikspezialisten WITTE Stromberg GmbH vom Automobilzulieferer für Fahrzeugzugangssysteme WITTE Automotive übernehmen. Das hierzu unter Beteiligung der AL-KO KOBER SE und unter Führung der Endurance gebildete Erwerbskonsortium wird sowohl die deutsche Produktionsstätte im rheinland-pfälzischen Stromberg als auch den Scharnierproduktionsstandort in Bulgarien (Ruse) sowie die Fertigungsanlagen in China (Taicang nahe Shanghai) erwerben. Die Transaktion soll vorbehaltlich der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden im 1. Quartal 2018 abgeschlossen werden.

Ulrich Hofstetter, Vorstand der Endurance Capital AG: "Mit der WITTE Stromberg GmbH erwerben wir in diesem Jahr das dritte wachstumsstarke Unternehmen, das wir aufbauend auf der bereits guten Marktposition zu einem noch schlagkräftigeren, global tätigen Tier-1-Full-Service-Zulieferer für Scharniere weiterentwickeln werden."

WITTE Stromberg stellt Scharniere für die Automobilindustrie her, die Verwendung in Fahrzeugtüren, Heckklappen oder der Motorhaube finden. Als europäischer Marktführer im Bereich Kofferraumdeckelscharniere für Limousinen und mit wachsendem Absatz bei Heckklappenscharnieren für SUV und Kombis hat sich die WITTE Stromberg GmbH zu einem renommierten Zulieferer in der Automobilindustrie entwickelt. Zu den Kunden zählen unter anderem Daimler, Volvo und BMW. Der Gesamtumsatz des Unternehmens lag im Jahr 2016 bei 41,0 Mio. Euro. Im Rahmen der Abspaltung von WITTE Automotive wird sich die Gesellschaft umfirmieren zu Prinz Kinematics GmbH und damit zu ihrem früheren Markennamen vor der Integration in die WITTE-Gruppe im Jahre 2005 zurückkehren.

"Wir freuen uns, dass wir nun bereits das zweite gemeinsame Projekt mit der Endurance Capital auf den Weg bringen konnten", so Stefan Kober, Vorstandsvorsitzender der AL-KO KOBER SE. "Als renommierter Zulieferer in der Automobilindustrie ergänzt WITTE Stromberg ideal unsere Aktivitäten und Wachstumsambitionen im Automotive-Bereich und kann im Gegenzug aus unserer langjährigen Erfahrung in der Fahrzeugtechnik schöpfen."

"Das Scharniergeschäft an sich bietet zunehmend nur begrenzte Synergien zu unserem Kerngeschäft der mechatronischen Fahrzeugzugangssysteme und ist in unserer Unternehmensgruppe stets als separater Geschäftszweig geführt worden", erläutert Christian Kaczmarczyk, CEO WITTE Automotive die Entscheidung zum Verkauf. "Die langfristige Strategie von WITTE Automotive sieht neben der dynamischen Weiterentwicklung des Kerngeschäfts der WITTE-Gruppe auch den Ausbau neuer Geschäftsfelder, wie zum Beispiel WITTE Digital vor. Wir sind sehr froh, mit dem Konsortium aus Endurance und AL-KO einen Käufer gefunden zu haben, der das Scharniergeschäft global erfolgreich weiterentwickeln und so auch langfristig Arbeitsplätze sichern wird."

Über Endurance Capital AG Die Endurance Capital AG ist eine in München ansässige Mittelstandsholding. Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig in Deutschland und Österreich tätig und verfügt über besondere Erfahrung in den Bereichen Automobilzulieferer, Metall- und Kunststoffverarbeitung und im Maschinenbau. Endurance gelangen in den vergangenen Jahren erfolgreiche Unternehmensrestrukturierungen durch Management-Buy-In und Management-Buy-Out.

Über WITTE Automotive In allen bekannten Automarken befinden sich heute WITTE-Produkte. Mit innovativen Lösungen und technologischem Know-how begeistert WITTE seit vielen Jahrzehnten seine automobilen Kunden in aller Welt. Für sie entwickelt und produziert WITTE neben Schließ- und Betätigungssystemen auch Scharniere und Antriebe für Klappen und Türen sowie Sitzverriegelungen und Kameramodule. Spezialisierte Kompetenzzentren für Kunststoff-, Stanz- und Druckgusstechnik gewährleisten funktional, qualitativ, ökologisch und preislich Spitzenleistungen.

Neben den drei Standorten innerhalb Deutschlands ist WITTE Automotive europaweit in Tschechien, Bulgarien sowie in Schweden vertreten. Globale Präsenz zeigt WITTE Automotive in den USA, Mexiko, Brasilien, Indien, China, Japan und Korea als Teil von VAST, der Vehicle Access Systems Technology Allianz.

