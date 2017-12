Bonn - Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries zog gestern im frühen Handel zunächst moderat von 2,40% auf 2,42% an, so die Analysten von Postbank Research.Angesichts der schwächer als erwartet ausgefallenen Daten für die Entwicklung der US-Kerninflation im November und dem am Rentenmarkt eher dovish aufgefassten FOMC-Statement habe die Rendite bis zum Abend jedoch deutlich auf 2,35% nachgegeben.

