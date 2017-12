ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) setzt ihre lockere Geldpolitik einen Tag nach einer Zinsanhebung durch die US-Notenbank Fed unverändert fort. Die Inflationsentwicklung sehen die Notenbanker optimistischer als zuvor, was auch auf den zuletzt geschwächten Schweizer Franken zurückzuführen ist. Die Abwertung des Franken spiegele die Tatsache wider, dass sichere Häfen derzeit weniger gesucht würden, heißt es in der Mitteilung zur SNB-Zinsentscheidung vom Donnerstag. Allerdings bleibe diese Entwicklung weiterhin fragil. Zudem bleibe der Franken nach wie vor "hoch bewertet".

Der Zins auf Sichteinlagen bei der Nationalbank bleibt weiterhin bei minus 0,75 Prozent und die Zielspanne für den Dreimonatslibor verharrt zwischen minus 1,25 Prozent und minus 0,25 Prozent. Die Währungshüter hoben ihre Inflationsprognose für das kommende Jahr von zuletzt 0,4 auf 0,7 Prozent an. Bis zum dritten Quartal 2020 rechnen sie mit einer Inflation von 2,1 Prozent. Für nächstes Jahr prognostizieren die Notenbanker ein Wirtschaftswachstum um die zwei Prozent, nach einem Prozent in diesem Jahr.

Der Franken fiel in einer ersten Reaktion auf die Beschlüsse sowohl zum Euro als auch zum Dollar auf ein Tagestief. Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed wie erwartet ihren Leitzins zum dritten Mal im laufenden Jahr angehoben und auch für kommendes Jahr drei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt./tos/bgf/jha/

