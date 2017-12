Ob Aktion pur oder Ruhe und Erholung - in TirolWest hat man täglich die Wahl.



Landeck (ots) - Was soll es heute sein? Die abwechslungsreichen Pisten von St. Anton, der Wiege des alpinen Skilaufs? Das Nonplusultra des Après Ski in Ischgl? Familienspaß in Serfaus-Fiss-Ladis? Oder das pure Skierlebnis ohne überfüllte Pisten, lange Warteschlangen und viel Trubel im GenussSkigebiet Venet? - Hier hat man täglich die Wahl! Mehr als 1.000 Pistenkilometer in unmittelbarer Umgebung sind auch ohne Auto schnell und einfach erreichbar.



Zwtl.: Jeden Tag ein anderes Skigebiet!



Ausgangspunkt ist Landeck mit den umliegenden Dörfern Zams, Fließ, Grins, Stanz und Tobadill. Von hier aus lässt sich der Traum verwirklichen, jeden Tag ein anderes Top-Skigebiet zu erleben. Der exklusive Shuttle-Service steuert täglich das Skigebiet mit den besten Wetter- und Schneebedingungen an. Wer doch ein anderes Skigebiet unter seine Bretter nehmen will, kann das ausgedehnte Skibusnetz nützen, oder privat über stets geräumte Straßen die kurzen Strecken zurücklegen. Nach einem erlebnisreichen Skitag kann man wieder die Idylle und Ruhe der Orte in TirolWest genießen.



Zwtl.: Winterzauber



Täglich die Wahl haben bedeutet auch abseits der Piste flexibel zu sein. Es muss kein Wochenskipass "ausgefahren" werden. Wer will kann auch auf Schneeschuhen den Naturpark Kaunergrat durchwandern, regionale Schmankerl verkosten oder bei einer romantischen Abendwanderung durch die Klamm "Zammer Lochputz" den Alltag vergessen. Einfach mal abschalten und den Winter abseits des Trubels genießen, um wieder genügend Kraft für neue Pistenabenteuer zu sammeln. Vieles davon gibt es bei einer Übernachtung natürlich für alle Gäste gratis.



Zwtl.: Gratis Kinderskiwochen



Eins, zwei, drei - alles kostenfrei! Die kleinen Skiflitzer können sich über einen gratis Skipass, Skikurs, Ausrüstung, Kindergarten und ein Überraschungsgeschenk freuen. Jeweils eine Woche im Januar und März.



Zwtl.: Top-Angebot: "1000 Pistenkilometer" für Sie organisiert:



Hotel****: 3 Übernachtungen, HP, Transfer + Skipass (St. Anton, Ischgl & Venet) ab - 340,00 7 Übernachtungen, HP, Transfer + Skipass (St. Anton, Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis, Lech Zürs & 2 x Venet) ab - 765,00



Appartement: 3 Übernachtungen, Transfer + Skipass (St. Anton, Ischgl & Venet) ab - 183,00 7 Übernachtungen, Transfer + Skipass (St. Anton, Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis, Lech Zürs & 2 x Venet) ab - 315,00



buchbar unter [ski.tirolwest.at] (http://ski.tirolwest.at)



Topangebote sichern unter: https://www.ski.tirolwest.at/angebote-ski.html



