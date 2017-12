Jeden Tag volles Risiko - Erfolg und Verlust der Investments hängen in Sekunden an nur einem Klick. Was treibt einen Daytrader an und wie tickt jemand, der den kurzfristigen spekulativen Handel sein Brötchen verdient? Mehr dazu erfahren Sie hier. Außerdem bespricht Moderator Marco Uome mit Trading-Psychologen Norman Welz, weshalb in keinem anderen Job so viel mentale Stärke verlangt wird.