Interview aus MM flash - Shortnews vom 14.12.2017 http://bit.ly/2ABgYQE Eine Produktion von MM flash © 2017



Wien (ots) - 2018 erfindet sich der MedienManager neu. Wir steigern die Auflage, wir geben unseren Print- und Onlineauftritten einen modernen Anstrich, wir starten einen Podcast - und was am allerwichtigsten ist: Wir erweitern unseren Kundenkreis auf Mitarbeiter in klein- und mittelständischen Unternehmen, die sich täglich mit dem firmeninternen Medienmanagement auseinandersetzen. Die Welt verändert sich, und wir mit ihr.



Doch zurück zum Anfang: Der Gründer und Herausgeber des MedienManager, Peter Morawetz, ist den zahlreichen und treuen Lesern nur zu gut bekannt. Mit viel Begeisterung und Freude hat er dieses Medium 2003 zum Leben erweckt, liebevoll weiterentwickelt und gepflegt, um es nun in neue Hände zu legen. Morawetz, der in seinen Artikeln mit Scharfsinn und Würze den Zeitgeist der Medienwelt in den Fokus rückte, hat sich 2016 nach vielen Gesprächen dazu entschieden, seine "Welt der Medien" an Unternehmensberater Otto Koller zu übergeben.



Neue Ideen sollen treue MedienManager-Leser ab 2018 begeistern.



Otto Koller ist seit über zwanzig Jahren als selbstständiger Unternehmensberater und Interimsmanager tätig. Als solcher berät und managt er Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung und trägt gemeinsam mit seinem Team mit Leidenschaft und Expertise dazu bei, so manchem Werk und auch Lebenswerk neue Energie einzuflößen, um dieses im Erfolgsfall zu expandieren.



Als Unternehmensberater weiß Koller aus Sicht seiner Kunden zu berichten, dass das Thema Medien in den letzten zwanzig Jahren einen unfassbaren Wandel vollzogen und letztlich eine völlig neue Bedeutung bekommen hat. Vor allem die österreichischen Klein- und Mittelunternehmer sehen sich vor große Herausforderungen gestellt. Zu Beginn der digitalen Transformation war es vor allem die sportliche Herausforderung, sich durch eine Website, einen gut gemachten Chatbot oder gar eine neue App zu positionieren. Die heilsame Wirkung in Form von erhofften Umsatzzuwächsen blieb jedoch vielerorts aus. Die Frage "Wie und wann wirken die neuen Medien?" führte letztlich zur Geburtsstunde einer neuen Managementdisziplin: dem Medienmanager in Organisationen.



Ein Wikipedia-Eintrag liefert hierzu eine Definition aus dem Jahr 2004: "Medienmanagement ist eine spezielle Betriebswirtschaftslehre, die neben den allgemeinen betriebswirtschaftlichen Grundlagen auch speziell auf die Medienbranche ausgerichtete Themen beinhaltet. Dabei kann zwischen dem Management von Medien in Organisationen und dem Management von Medienunternehmen unterschieden werden."



In Anlehnung an diese Definition wird sich die Redaktion des MedienManager ab sofort darum bemühen, die beiden Arten von Medienmanagern in ihren Kernaufgaben zu unterstützen. Einerseits wird der Schwerpunkt der Berichterstattung weiterhin den zentralen Themen "der spannenden Welt der Medien und i h r e r Wirkung" gewidmet sein. Hier wird unter anderem Storytelling, sprich: die Berichterstattung zu realen Erfolgsmodellen aus der Medienwelt der Klein- und Mittelunternehmer (KMU), den Wert der MedienManager - Berichterstattung für seine Leser weiterhin heben.



Zwtl.: MedienManager-Ziele 2018



"Verstärkt auf Orientierung für Medienmanager der KMU setzen und gezielt eine hoch attraktive Leseranzahl erreichen." Otto Koller



... andererseits werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um haarscharf die Zielgruppe der neuen Medienmanager in KMU gezielt zu erreichen, deren Berufung es ist, die "faszinierenden Werkzeuge aus der Welt der Medien" im Sinne der Unternehmensziele wirkungsvoll einzusetzen. "Aus einem neu entwickelten Verbreitungsmix heraus wollen wir 2018 jenseits der 60.000 Unique Clients mit dem MedienManager erreichen." Otto Koller



Neben einer Auflage von 10.000 persönlich adressierten Print- und E-Paper-Ausgaben setzen die Experten des MedienManager vor allem auf das Thema Seed Marketing. Die punktgenaue Verbreitung über Blogs und Social Media ist der wichtigste Baustein der Content-Dis-tribution-Strategie. Durch Social Seeding werden die Inhalte des MedienManager sowie die Werbebotschaften seiner Inserenten direkt im natürlichen Lesefluss relevanter Micro-Influencer über deren Newsfeeds transportiert. Abgerundet wird die Verteilungsstrategie durch zahlreiche Partnerschaften. Diese umfassen unter anderem Kooperationen mit Medienunternehmen, durch die der MedienManager als E-Paper und explizite Leseempfehlung durch die Partner selbst an die Adressaten der eigenen Kundendatenbank ausgesandt wird. "Diese persönliche Empfehlung ermöglicht einen aufmerksamen freiwilligen Konsum der Inhalte und sorgt so für eine hohe Nutzerakzeptanz", weiß Otto Koller.



Ein besonderes Dankeschön sei an dieser Stelle einem unserer wichtigsten Partner, der Firma LINKILIKE, ausgesprochen. Dank der Expertise ihrer Mitarbeiter trägt sie maßgeblich dazu bei, die Reichweitenziele des MedienManager-Clusters zu erreichen.



Tatjana Luká?



Weitere Beiträge der aktuellen Sendung www.mmflash.at/aktuelle-sendung/



Zwtl.: "Von der Praxis für die Praxis"



Der MedienManager erfindet sich neu. Hier präsentieren wir unser Konzept für die Zukunft.



http://bit.ly/2nT8BK2



Eine Produktion von MM flash © 2017



Die komplette Sendung finden Sie unter: www.mmflash.at/aktuelle-sendung/



Querverweis: Das Video ist abrufbar unter: http://video.ots.at/



Video(s) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalvideo-Service sowie im OTS-Videoarchiv unter http://video.ots.at



Rückfragehinweis: Tatjana Lukas MedienManager MM flash Tel +43/1/405 36 10-0 Mobil +43/664/231 05 89 Fax +43/1/405 36 10-27 E-Mail tl@albatros-media.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5650/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Albatros Media GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102999 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102999.rss2