Ausdrücklich für Männer von 40 bis 60 sowie für Frauen im besten Alter!



Wien (ots) - Ob wir mit 60, 80 oder erst mit 100 Jahren diese Welt verlassen und wie lange wir diese Zeitspanne gesund und aktiv verbringen, hängt zu jeweils einem Drittel von unserer Veranlagung, vom Zufall sowie von unserer persönlichen Lebensweise ab. An der Veranlagung läßt sich nun nichts ändern, den Zufall können wir schon etwas beeinflussen, aber unsere Lebensweise können wir bestimmen.



Mit den Vorbereitungen dafür sollte man nicht zu spät beginnen, sind doch ab Mitte 50 oftmals die Jahre ohne große gesundheitliche Einschränkungen bereits wieder vorbei ("healthy life years"). Viele lebenslustige Menschen verlassen die Erde dann 10, 20 oder mehr Jahre zu früh - bloß, weil sie die Dinge haben laufen lassen und den Schwenk in eine rationale Richtung nicht schafften.



Zwölf wichtige Faktoren, auf die man tatsächlich Einfluss nehmen kann, finden Sie in 105 Jahre ausführlich beschrieben: Natürlich Lebensstil + Bewegung, aber eben auch Schlaf, Geld, Disziplin, Verantwortung, Stress, Einsamkeit, Pech, Pessimismus, Optimismus und Realismus.



105 Jahre ist konzipiert als Nachschlagewerk, als Arbeitsbuch und als zuverlässiger Impulsgeber. Viele Checklisten und praktische Vorlagen geben Richtungen vor, ohne dabei aber den Zeigefinger zu heben.



Anmerkungen: Die zweite Auflage von 105 Jahre ist seit September 17 verfügbar. Die Reaktionen darauf zeigen, dass sich Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen fühlen, mit einem Altersschwerpunkt zwischen 40 und 55 Jahren und ausgestattet mit einer überraschenden Kommunikationsfreude.



"Dein Erlöser mußt du selbst sein" (André Heller im Alter von 50 Jahren)[hier] (https://www.105jahre.com/)



