SAP ist Leader im IDC MarketScape: Worldwide Subscription RelationshipManagement 2017 Vendor Assessment(press1) - München, 14. Dezember 2017 - SAP SE [1] (NYSE: SAP) wird im IDCMarketScape: Worldwide Subscription Relationship Management 2017 VendorAssessment als Leader positioniert.Der aktuelle Report lobt die Softwaresuite für Abrechnungslösungen vonSAP(R) Hybris(R). Mit den Lösungen können Unternehmen ihre gesamten Quote-=---------------to-Cash-Geschäftsprozesse auf die Erfordernisse der digitalen Ökonomieausrichten. Je nach Unternehmenskonstellation gibt es dabei verschiedeneBereitstellungsoptionen:* SAP Hybris Billing: Die On-Premise-Lösung speziell für Mittelständlerund Großunternehmen* SAP Hybris Revenue Cloud: Die Public-Cloud-Lösung unterstützt CPQ(Configure, Price Quote)-Prozesse, Auftragsverwaltung undAbonnementabrechnung. Sie eignet sich sowohl für den Einstiegs- undMidmarket-Sektor als auch für Geschäftszweige, die innerhalb vonUnternehmen neu aufgebaut werden.Mit den SAP Hybris Abrechnungslösungen überwinden Unternehmen die Grenzenlinearer, starrer Monetisierungsprozesse. Stattdessen erhalten sie eineanpassungsfähige Lösung, die es ihnen erlaubt in einem dynamischendigitalen Umfeld flexibel und schnell Kunden überzeugende Angebote undpersonalisierte Erfahrungen zu bieten."Der Umstieg von physischen Produkten auf digitale Services ist für vieleUnternehmen erfolgsentscheidend", weiß Jordan Jewell, Research Analyst fürDigital-Commerce- und Enterprise-Applikationen bei IDC. "Mit Software fürdas Subscription Relationship Management lassen sich die verschiedenstenProzesse automatisieren, von der Abrechnung über das Management desKundenlebenszyklus bis hin zu Preisgestaltung und Packaging, Vertrieb undSupport. Eine derartige Technologie ist essentiell für Unternehmen, dieihren Umsatz mit digitalen Produkten und Dienstleistungen erwirtschaften,und zudem eine wichtige Komponente jeder Digital-Commerce-Plattform.""Aktuell beobachten wir ein Umdenken in den Unternehmen. Transparente,einfache Prozesse sind gefragter denn je, ob beim Packaging von Produktenund Dienstleistungen, bei der Unterstützung der Kunden, wenn diese einProdukt auswählen, oder bei der Abrechnung von Einmalverkäufen,Abonnements und nutzungsbasierten Modellen", erläutert Fergus O'Reilly,Head of Strategy Solution Management for SAP Hybris Sales RevenueSolutions, SAP.Der IDC MarketScape-Report kommt zu folgendem Fazit: "SAP Hybris Billingist eine Rating-Lösung, mit der sich sowohl übersichtliche als auchausgefeilte B2C- und B2B-Monetisierungsmodelle entwickeln lassen, die dannflexibel an neue Marktbedingungen angepasst werden können." Und weiter:"SAP Hybris Billing punktet durch seine native Integration in das SAPHybris Portfolio und die erweiterte SAP Suite mit [SAP] S/4HANA und demklassischen ERP-System. Durch die Einbettung in SAP Hybris Commerceentsteht ein umfassendes Click-to-Cash-Szenario, bei dem die Omnichannel-Features von [SAP] Hybris Commerce als Frontend für die leistungsfähigenabonnement- und nutzungsbasierten Funktionen dienen, die [SAP Hybris]Billing für Produktkataloge, Auftragsmanagement und Kundenabrechnungbereitstellt."Informationen zu SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmenjeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sichkontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office biszur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zummobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage,effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zunutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaftund der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen undDienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. WeitereInformationen unter http://www.sap.de.# # #Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keinevergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauendeAussagen wie im US-amerikanischen "Private Securities Litigation ReformAct" von 1995 festgelegt. Wörter wie "vorhersagen", "glauben", "schätzen","erwarten", "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "davon ausgehen","können", "sollten", "werden" sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf SAPsollen solche vorausschauenden Aussagen kennzeichnen. SAP übernimmt keineVerpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zuaktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauenden Aussagenunterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen können.Auf die Faktoren, die das zukünftige finanzielle Abschneiden von SAPbeeinflussen könnten, wird ausführlicher in den bei der US-amerikanischen"Securities and Exchange Commission" (SEC) hinterlegten Unterlageneingegangen, unter anderem im letzten Jahresbericht Form 20-F. Dievorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu demsie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen keinunangemessen hohes Vertrauen zu schenken.(C) 2017 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungenvon SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Markender SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://global.sap.com/corporate-de/legal/copyright/index.epx. 